Уроки пикапа от Зака Эфрона: как он подкатывает в Instagram?

На днях в Сети появились слухи о романе Зака Эфрона (30) и его коллеги по ремейку «Спасателей Малибу» Александры Даддарио (32). Их, кстати, застукали вместе в зоомагазине, где они присматривались к игрушкам для своих собак. Журналисты уверены: парочка уже давно вместе, но свой роман тщательно скрывает. Но от подписчиков Instagram не утаишь ничего!

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Александра выставила фото с собакой, а Зак прокомментировал: «Two hot bitches». Фанаты подумали, что либо у Зака проблемы с чувством юмора, либо у них с Александрой по-настоящему высокие отношения. В любом случае, нам кажется, что они очень круто смотрятся вместе!

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Напомним, Зак Эфрон долго встречался с коллегой по фильму «Классный мьюзикл» Ванессой Хадженс (29), а потом с моделью Сами Миро (30). А Александра была обручена с актером Логаном Лерманом (26), но через два года они расторгли помолвку, прикрывшись самой популярной голливудской отговоркой — «сложные графики».

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/uroki-pikapa-ot-zaka-efrona-kak-on-podkatyvaet-v-instagram/