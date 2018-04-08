Ещё
Уроки пикапа от Зака Эфрона: как он подкатывает в Instagram?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уроки пикапа от Зака Эфрона: как он подкатывает в Instagram? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
На днях в Сети появились слухи о романе Зака Эфрона (30) и его коллеги по ремейку «Спасателей Малибу» Александры Даддарио (32). Их, кстати, застукали вместе в зоомагазине, где они присматривались к игрушкам для своих собак. Журналисты уверены: парочка уже давно вместе, но свой роман тщательно скрывает. Но от подписчиков Instagram не утаишь ничего!
все слайды
Александра выставила фото с собакой, а Зак прокомментировал: «Two hot bitches». Фанаты подумали, что либо у Зака проблемы с чувством юмора, либо у них с Александрой по-настоящему высокие отношения. В любом случае, нам кажется, что они очень круто смотрятся вместе!
все слайды
Напомним, Зак Эфрон долго встречался с коллегой по фильму «Классный мьюзикл» Ванессой Хадженс (29), а потом с моделью Сами Миро (30). А Александра была обручена с актером Логаном Лерманом (26), но через два года они расторгли помолвку, прикрывшись самой популярной голливудской отговоркой — «сложные графики».
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/uroki-pikapa-ot-zaka-efrona-kak-on-podkatyvaet-v-instagram/
Peopletalk: последние новости
Нюша беременна? Фанаты опубликовали видеодоказательство Почему людям так нравится Ольга Бузова? Мнение психолога Редкий выход: Тимати пришёл на благотворительный бал вместе с Анастасией Решетовой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Небензя рассказал о новых фактах в деле Скрипаля317
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей295
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре172
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»62
Калоев обвинил Нагиева во вранье148
Видео
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение