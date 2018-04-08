Проект «Безопасные и качественные дороги» приведет к нормативному состоянию дорог

В ходе второго дня межотраслевой конференции «Битум и ПБВ. Актуальные вопросы 2018», которая проходит в Санкт-Петербурге , заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов представил проект «Безопасные и качественные дороги», ставший по итогам 2017 года одним из наиболее успешных среди приоритетных проектов. Его основная цель — приведение к нормативному состоянию региональных и муниципальных дорог в 38 крупнейших городских агломерациях страны.

На проведение ремонтных работ и комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на сети дорог внутри агломераций в прошлом году было направлено 64,8 млрд рублей. Объем федеральных трансфертов регионам составил почти 31 млрд рублей, финансирование из бюджетов субъектов — 33,8 млрд рублей. «Это беспрецедентная поддержка регионов в сфере развития дорожного хозяйства. В результате проведения торгов образовалась экономия в размере 3,5 млрд рублей, что позволило дополнительно отремонтировать 110 объектов», — подчеркнул Игорь Астахов.

Планировалось, что к концу первого года реализации проекта протяженность дорог агломераций, соответствующих нормативному состоянию, достигнет 44%. В итоге план был перевыполнен, и этот показатель увеличился до 52,5%. Отремонтировано 3 797 объектов общей протяженностью более 5 тысяч км. Кроме того, установлены 2 131 светофор и 35 135 дорожных знаков — за первый год реализации проекта удалось ликвидировать 1 439 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Замглавы Росавтодора отметил, что добиться таких убедительных результатов позволила, в том числе, командная работа и использование проектного метода управления. Численность участников проекта составляет более 1 000 человек в составе 36 региональных офисов. Благодаря использованию оперативной системы «Эталон» (отечественной программной платформы, адаптированной под задачи проекта) удалось обеспечить глубокую интеграцию между Министерством транспорта и региональными командами, контроль по каждой задаче на всех этапах проекта. Данный комплекс является одним из элементов интеллектуальной транспортной системы. Он будет полностью синхронизирован с другим программным продуктом — общественно-доступной системой контроля дорожных фондов.

По итогам 2017 года проект «Безопасные и качественные дороги», ключевая особенность которого — общественный контроль, вошел в список лучших практик федеральных органов исполнительной власти в части внедрения принципов открытости. Общественные контролеры (представители профильных объединений, активные граждане, журналисты, популярные блогеры, студенты) дают предложения по повышению эффективности дорожной кампании, выступают инициаторами проверок качества ремонта. Впервые в России государственный проект позиционируется при высоком уровне участия общественности.

Важным информационным ресурсом и каналом обратной связи с населением стал сайт проекта БКДРФ (http://bkdrf.ru/). За 2017 год через него поступило 2 293 вопроса. А на размещенной на ресурсе специальной интерактивной карте агломераций — жители могут увидеть не только объекты прошлого года, но и улицы, которые предстоит отремонтировать в текущем году.

Кроме того, проект представлен во всех популярных социальных сетях. Наибольшее развитие проект получил в социальной сети ВКонтакте, где было создано одно федеральное и 38 региональных сообществ. К концу 2017 года количество подписчиков достигло 8 000 человек, от которых поступило более 3 000 отзывов. Сеть сообществ показала оценку проекта населением. Увеличилась его узнаваемость, вырос уровень доверия к нему и степень удовлетворенности граждан состоянием дорог. В прошлом году проведено семь опросов с охватом почти 70 тысяч человек. Активный ремонт на территории агломераций заметили 75% респондентов.

Говоря о планах на 2018 год, Игорь Астахов отметил необходимость сохранить темп и масштаб работ. Объем финансирования проекта составил 65,4 млрд рублей: 31,2 млрд рублей — федеральные средства, 34,2 млрд рублей — регионального и местного бюджетов. В результате реализации запланированных мероприятий намечено, что к концу текущего года доля протяженности дорожной сети агломераций увеличится до 61,3% — это 30 799 км. К завершению проекта — к 2025 году планируется увеличить этот показатель до 85%.

Одной из ключевых задач этого года является синхронизация планов ремонта с работами по благоустройству и развитию коммунальной инфраструктуры, в частности с мероприятиями проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в ходе инспекционной проверки качества отремонтированных дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Власов поручил подрядчикам в течение недели устранить дорожные дефекты, которые были выявлены.

Напомним, в ходе круглого стола на тему «Реализация приоритетного проекта „Безопасные и качественные дороги“, министр транспорта Нижегородской области сообщил, что в 2018 году существенный акцент будет сделан на безопасность дорожного движения. „Планируется ликвидировать 33 места концентрации ДТП из оставшихся 70. В послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу привести в порядок региональные и местные дороги. В этом году в Нижегородской области будут проводиться работы в Княгининском, Вачском, Богородском , Кстовском, Балахнинском районах, а также в Чкаловске, Дзержинске и на Бору. Также ремонтными работами будут охвачены все районы Нижнего Новгорода. Ремонт будет осуществляться на более чем 50 участках, на улицах Бусыгина, Переходнякова, Плотникова, Ярошенко, Бринского, Ванеева, Культуры, Федосеенко, Березовской и других“, — сообщил Вадим Власов.

По данным регионального минтранса, бюджет программы на 2018 год составляет 1 806,1 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 800 млн рублей, областного бюджета 975,5 млн рублей, местного бюджета — 30,6 млн рублей.

Справка.

Приоритетный проект „Безопасные и качественные дороги“ был разработан по инициативе Президента России В. В. Путина: в конце 2016 года на Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам им была поставлена задача по приведению к 2025 году 85% дорожной сети крупных агломераций в нормативное состояние.

Реализация проекта началась в 2017 году в 38 агломерациях с общей численностью населения более 40 млн человек. В 2017 году общая протяженность дорожной сети 38 городских агломераций-участников проекта составляла 49,8 тыс. км. Из них на момент старта масштабной дорожной кампании нормативному состоянию соответствовало 38,8%.