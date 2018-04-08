11 вещей, которые изменились в моей жизни после переезда в Швецию

Больше двух с половиной лет я живу в прекрасной северной стране среди полей, лесов и озер, где говорю с викингами на их языках, отмечаю Мидсоммар и День булочек с корицей (а также дни шоколадных тортов, вафель, семл, раков и так далее). Самое время подумать о том, как изменились мои привычки, образ жизни и мышления.

Я познала важность витамина D Когда мы обсуждали этот материал, Лена (Титок. — Прим. ред.) предложила мне в качестве примера «я больше не пью кофе, потому что и так отлично просыпаюсь каждое утро». Прекрасный пример, с него и начнем. Действительно, здесь легко просыпаться: свет, птички, чистый воздух и всякая другая красота… в светлое время года. А с октября световой день уменьшается на 10 минут в день, и в ноябре-декабре-январе наступает тьма. Я не шучу: тут действительно темнее, чем я привыкла в Москве : не так много светового загрязнения, почти нет снега и очень много многослойных облаков (зимой в Швеции небо «лежит» у тебя на голове постоянно, и иногда появляется ощущение, что неделями живешь в сумерках). И кофе пережить это лично мне не помогает, хотя в первый год здесь я пила его литрами. А вот постоянный прием витамина D реально спасает. Мы начинаем его пить в августе и заканчиваем к концу марта-началу апреля, и я свято чту этот ритуал! А кофе, кстати, и правда больше не пью, но совсем по другим причинам.

Я научилась ценить солнце

Никто не ценит солнце так, как ценят его скандинавы. Стоит только светилу выглянуть из-за туч, люди останавливаются, поднимают лица к небу и наслаждаются его лучами. Даже если на улице холодно, скандинавы предпочитают пить свой кофе с булочкой на улице, лишь бы находиться на солнце. Я их очень хорошо понимаю: это такое счастье — просто чувствовать на своем лице солнечный свет! Весной, летом и осенью, стоит выйти солнцу, все раздеваются и загорают. Я тоже теперь так делаю. В прошлом году я начала сезон загара в апреле, как только температура поднялась выше +10, и продолжала загорать нашим дивным летом со средней температурой +15 (в Москве я бы куталась в куртку с шарфом при такой погоде). Это изменение первой заметила моя мама, когда я вышагивала рядом с ней в футболке в +15, ведь солнечно же, а значит — тепло.

Я стала очень много гулять

Справедливости ради, я и до переезда довольно много времени проводила на свежем воздухе, но только в Швеции я познала радость включения в рутину ежедневных прогулок в любую погоду. Опять же, это связано с борьбой с зимней хандрой, один из основных советов против которой гласит: «Выходите на улицу хотя бы на 20 минут в дневное время». Это действительно бодрит, особенно в пору горизонтальных дождей.

Я научилась рано вставать

Потому что рабочий день во многих шведских компаниях начинается в 8 утра. В 4-5 часов вечера всегда самый час-пик на дорогах, потому что все едут домой. И несмотря на то, что у меня нет фиксированных рабочих часов, я живу с человеком, который следует этому расписанию, так что приходится подстраиваться. Удивительным образом я успеваю гораздо больше, вставая в половине седьмого утра. И по ощущениям пресловутый work-life balance у меня явно в сторону жизни, что приятно.

Я планирую свое меню заранее

Потому что магазины закрываются в 8-9, иногда в 10 вечера, а по выходным часто даже раньше. Ну а магазины с алко не работают большую часть дня в субботу, все воскресенья и праздники.

Я стала есть больше рыбы и вегетарианских блюд

Теперь я почти всегда предпочитаю рыбу мясу. Рыба разных видов в меню у меня есть раза два-три в неделю. А еще как минимум один день в неделю, но обычно чаще, мы едим по-вегетариански. Не знаю, с чем это связано: с доступностью (рыба прямо под боком, разнообразие вегетарианских альтернатив вполне себе завлекательно в любом магазине, не говоря уже о кафе и ресторанах), с общим образом жизни (даже шведский король один день в неделю есть по-вегетариански!) или с массой вкусных, простых и удобных вего-рецептов, которые здесь повсюду.

Я перестала собирать волосы

В Москве я всегда носила их в хвосте, пучке, косах и так далее. В Швеции хожу с распущенными, собираю, только если мне очень хочется, или когда дует очень сильный ветер. Чувствую себя свободнее, моложе и легче.

Я больше не ощущаю себя плюс-сайз

Очень важное изменение, как и то, что мне комфортно в моем теле. До переезда я ненавидела свой 46-й размер, и получала комментарии по поводу своего крайне избыточного веса от внезапных людей, например, начальства. Здесь мой размер — M. Иногда даже S, потому что вообще я маленькая. Я ношу короткие юбки и заправляю рубашку в джинсы, несмотря на то, что это подчеркивает, что у меня не идеально плоский живот. И знаете, мне хорошо!

Я стала воспринимать велосипед как средство передвижения на каждый день

Я по-прежнему получаю удовольствие от поездок просто так, но велосипед для меня — в первую очередь — транспорт, на котором я добираюсь от дома до работы или магазина, или спортзала, или куда мне там нужно. Зимой и летом, в дождь и снег. И сильно возмущаюсь, когда велодорожки не почищены к началу рабочего дня. А еще велик — это экологично.

Я стала эко-френдли

На самом деле, я всегда была эко-френдли, но сейчас вопросы экологии занимают меня гораздо больше, чем раньше. Возможно, потому что я своими глазами вижу, к чему приводит забота об окружающей среде. Я сортирую мусор, выбираю более экологичный транспорт, стараюсь есть продукты, которые выращены поблизости, использую свой стакан для теплых напитков и бутылку для воды, стараюсь по возможности отказываться от пластика, сдаю свою одежду и обувь на переработку или в пользу детей Африки и постоянно ищу новые пути сделать свою жизнь более экологичной.

Я много и с удовольствием покупаю секонд-хэнд

Культура повторного использования в Швеции возведена на какой-то невероятный уровень. А охота за разными крутыми штуками на местных блошках — это особый вид искусства. И занимаются этим люди вне зависимости от уровня дохода. В каждом шведском городке есть или магазин-блошка, или организованная блошка или место, куда можно приехать на машине и устроить распродажу с багажника, да и на «Фэйсбуке» тонна групп «куплю-продам-отдам даром». Могу честно сказать, масса прекрасных вещей, которые есть у нас дома, куплены таким образом. Некоторые горячо мною любимые платья и кофты — тоже. И это, кстати, тоже экологично.