В Дагестане более 25 тысяч человек остались без света 

Более 25 тысяч человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за отключения воздушной линии электропередачи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго.
"Восьмого апреля в 01.20 действием токовой защиты нулевой последовательности отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ «Шамильское — Анцух» (ДЗО ПАО «МРСК Северного Кавказа» — АО «Дагестанская сетевая компания») с отпайкой на ПС 110 кВ «Гидатль», АПВ выведено. Причина выясняется. Обесточены: ПС 110 кВ — 2 ("Анцух", «Гидатль»); ПС 35 кВ — 4. Без электроснабжения остались бытовые потребители Тляратинского, Цунтинского и частично Шамильского районов (около 25 500 человек)", — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.
В конце марта почти 35 тыс. человек остались без электроснабжения в Амурской области из-за снегопада и сильного ветра.