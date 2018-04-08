Пропавшие без вести: 8 тюменцев, которых до сих пор ждут дома их родные и близкие

Когда появляются объявления о пропаже человека, каждый надеется, что его семью эта беда не коснётся. Родственники пропавших просят тюменцев помочь с поисками и очень ждут, когда их близкие, наконец-то, вернутся домой. Некоторых полиция со временем находит погибшими, о других нет вестей годами. Рассказываем вам о восьми жителях нашего города, которых ищут уже давно. И пока, увы, безрезультатно.

Бухгалтер, которая исчезла по пути на работу

Светлана Новик. Утром 10 января этого года 38-летняя Снежана Конопельцева спешила на работу. Но в этот и последующие дни в офисе женщина так и не появилась. Коллеги первыми начали бить тревогу: 13 января они обратились за помощью в полицию. Оказалось, что пропадала тюменка и раньше. Но тогда, в 2016 году, спустя 10 дней она сама благополучно вернулась домой. — Розыск пропавшей продолжается. Пока у полиции нет оснований полагать, что в отношении неё совершены противоправные действия. Продолжаем принимать меры по установлению её местонахождения, — рассказала нам руководитель пресс-службы областного УМВД

В конце января женщину видели в районе Метелёво. Вестей от неё до сих пор нет Девочка, которую ищет вся страна

Ученица обычной тюменской школы Аня Анисимова пропала семь лет назад. Убитые горем родители девочки обращались за помощью к полиции, добровольцам и даже экстрасенсам, но тщетно. — Нам периодически показывают фотографии разных девушек, которых находят по всей России . Но Анюты среди них нет, — рассказала 72.ru мама Ани Наталья Анисимова. Женщина продолжает верить, что в один прекрасный день её дочь всё-таки вернётся домой. В квартире Анисимовых в комнате девочки до сих пор всё точно так же, как годы назад.

Этот снимок 12-летней Ани сделан незадолго до ее исчезновения

Житель Лесобазы, которого ищут больше 1,5 лет Последний раз 32-летнего Александра Мамедова видели на улице Домостроителей осенью 2016 года. По словам сестры, он перестал выходить на связь 23 октября. Родные до сих пор очень ждут, когда мужчина вернётся домой. Они уверены: он жив. У следователей на этот счёт есть сомнения. — Есть основания полагать, что в отношении пропавшего совершено преступление, поскольку не установлены причины, по которым мужчина мог бы уйти из дома, — пояснила старший помощник Следственного комитета Анастасия Лепёхина. По факту пропажи тюменца возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Но вероятность того, что он жив и здоров, всё-таки есть.

Особые приметы: родимое пятно с левой стороны в нижней части живота и татуировка на груди «голова тигра»

Гречанка Светлана долгих 10 лет пытается отыскать своего сына Вадима Шушанова, который пропал 14 июля 2008 года. Куда он мог поехать на своей машине, женщина даже не предполагает. Но верит: её родной человек обязательно найдётся целым и невредимым. — Пропал, как семечка из кармана. Вы даже не представляете, как больно и обидно, — делится своей бедой мать Вадима. Женщина даже обращалась за помощью на программу «Жди меня», но тщетно. Теперь просто продолжает ждать, веря в счастливый финал этой истории.

Мужчине было 32 года, когда он бесследно исчез. Где он сейчас и жив ли вообще — до сих пор неизвестно

Тюменка, пропавшая в канун 23 Февраля

Прошло чуть больше года с того дня, когда Елена Аксёнова последний раз появлялась на пороге своего дома. Невысокая светловолосая горожанка накинула на плечи шубу, взяла с собой мобильный. Отвечать на звонки и сообщения она перестала практически сразу.

— Пропавшую, как и всех остальных, продолжаем искать и по сей день. Мероприятия по установлению их местонахождения прекращаются либо при обнаружении исчезнувших, либо в случае, когда обнаружено тело, и родственники опознали в нём своего близкого человека, — объяснила руководитель пресс-службы областного УМВД Светлана Новик.

Близкие даже предположить не могут, куда могла направиться Елена. И надеются, что с ней всё в порядке

Работяга, уехавший на велосипеде

28-летний Алексей Чернятьев пропал в ночь с 20 на 21 марта прошлого года. Мужчина решил добраться с работы из Патрушево в центр Тюмени на велосипеде. Телефон и документы с собой не взял. Был нетревзым, решил даже не переодеваться из рабочей одежды в повседневную. Рабочих, которые трудились вместе с Александром, допрашивали с помощью полиграфа, но следствию это никак не помогло. Что случилось с тюменцем — не знает никто. Близкие списывают всё на похищение. — По данным следствия, 20 октября мужчина уехал на велосипеде от строящегося дома по улице Мирной деревни Патрушева Тюменского района. После чего на связь с родными не выходил, — рассказали в областном Следственном комитете.

Особые приметы: нет верхнего зуба, шрам на ноге ниже колена, искривлен нос. В этой одежде последний раз видели пропавшего

Известный художник, заблудившийся в лесу

С 27 сентября прошлого года полиция, волонтёры и близкие ищут 69-летнего Михаила Полкова. Известный на весь мир художник ушёл в лес на прогулку, но обратно так и не вернулся. Чтобы отыскать мужчину по горячим следам, использовали даже беспилотник. Гаджет, увы, ситуацию прояснить не помог. Зато вести от Следственного комитета в начале октября того же года заставили многих понервничать.

— В болотистой местности в районе деревни Елань обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — рассказала 72.ru старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Лепехина

Личность погибшего уже установлена. Им оказался мужчина 1964 года рождения, уходивший в лес за ягодами. И нет, это не художник Михаил Полков. Его всё ещё ищут и надеются найти живым и невредимым.

Пытаются найти Михаила и его коллеги-художники. Пока вестей нет. Совсем

Сотрудник музея, оставивший перед исчезновением записку

О работнике тюменского музейного комплекса нет вестей с лета 2017 года. Воскресным утром 30 июля Иван Деев отправился на работу, но вечером дома не появился. Как и в последующие дни.

— Сын в то утро взял с собой только ключи и паспорт, а мобильный телефон оставил дома. Его коллеги сказали, что последний раз видели его в музее 1 августа, после кто-то заметил его в районе улицы Рижской, — рассказала тогда Людмила Деева, мать пропавшего тюменца.

Есть предположения, что Иван уезжал в командировку, а мать не предупредил. По данным полиции, мужчина появлялся дома 10 августа того же года. Переоделся, оставил матери записку и вновь исчез. Где он сейчас — до сих пор неизвестно.

По данным полиции, никакого криминала в исчезновении Ивана нет. Но найти его до сих пор не удалось