Поляки и другие народы, которые хотели отделиться от Российской империи

Украина, После отречения Николая II в марте 1917 года Российская империя в прежнем составе прекратила свое существование. О своей автономии заявили Финляндия Белоруссия и Прибалтика. Однако сепаратистские настроения в отдельных регионах царской России были сильны еще до революции.

Царство Польское вошло в состав Российской империи в первой половине XIX века, когда Пруссия, Австрия и Россия поделили Герцогство Варшавское. Во время Первой мировой войны Царство Польское оккупировали немецко-австрийские войска. Германией и Австро-Венгрией было принято совместное решение о создании на оккупированной территории самостоятельного государства, получившего название Королевство Польское. По сути, оно было марионеточным. Николай II еще до своего отречения де-факто признал право на самоопределение Польши. Это был уникальный случай в истории России, когда царь в первый и последний раз своей монаршей волей «отпустил» государеву вотчину в свободное плавание.

Мазепинцы — за отделение

В последние годы существования Российской империи на территории современной Украины активизировались националисты — мазепинцы — требовавшие отделения Малороссии от России. Широкой поддержки среди местного населения идеи «самостийной Украины», активно лоббируемые Австрией, не имели. Оппоненты движения национального самоопределения утверждали, что среди мазепинцев значительную, если не большую, часть составляли даже не украинцы, а евреи.

Армянский сепаратизм

В конце XIX — начале XX веков в царской России начал проявляться армянский сепаратизм. Россия дала значительной части армянского населения, переселившейся из Османской Империи, где армян начали притеснять, земли на Кавказе. Там переселенцы захотели основать автономную Армянскую республику . Сепаратисты печатали прокламации с соответствующими воззваниями, к отстаиванию этой идеи с оружием в руках были готовы террористические отряды. После того как Николай II своим указом распорядился конфисковать имущество Армянской Церкви (через нее на Кавказ мятежникам поступало оружие) и закрыть национальные школы, армяне начали проводить террористические акции, в которых гибли русские чиновники. Тяжело ранили даже царского наместника на Кавказе князя Голицына . Беспорядки спровоцировали массовую резню. В итоге царя вынудили отменить собственный указ.

Автономия для Сибири

От России хотела отделиться даже Сибирь, сепаратистские настроения здесь возникли еще при Петре I. Когда сибирский губернатор князь Гагарин в 1719 году заявил, что Сибирь желает существовать автономно, русский царь приказал его повесить на фонарном столбе в российской столице . Однако в 60-х годах XIX века сибирский сепаратизм вновь дал о себе знать: сторонники создания отдельного Сибирского государства выпустили прокламацию с требованием о предоставлении автономии для этого региона Российской империи. За свою точку зрения многие сепаратисты заплатили годами тюрьмы и ссылки в отдаленные места той же Сибири.

В XX веке это движение продолжало действовать вплоть до Октябрьской революции и даже какое-то время после нее — сибирские сепаратисты участвовали в съездах и собраниях, вырабатывали программу для будущего автономного, независимого от России государства. В июле 1918 года Временным сибирским правительством была принята «Декларация о государственной независимости Сибири». К 1920 году сибирские сепаратисты, раздробленные на мелки организации, как самостоятельная политическая сила уже не воспринимались — им так и не удалось прийти к единому мнению о том, каким же должно быть их независимое государство.