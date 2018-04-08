В Махачкале более 25 тысяч человек остались без света 

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Более 25 тысяч человек в столице Дагестана Махачкале остались без электроснабжения в воскресенье из-за отключения воздушной линии электропередачи, причины выясняются, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
"Восьмого апреля в 01.20 действием токовой защиты нулевой последовательности отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ «Шамильское — Анцух» (ДЗО ПАО «МРСК Северного Кавказа» — АО «Дагестанская сетевая компания») с отпайкой на ПС 110 кВ «Гидатль», АПВ выведено. Причина выясняется. Обесточены: ПС 110 кВ — 2 ("Анцух", «Гидатль»); ПС 35 кВ — 4. Без электроснабжения остались бытовые потребители Тляратинского, Цунтинского и частично Шамильского районов (около 25 500 человек)", — говорится в справке-докладе.
Отмечается, что мощность отключенных потребителей составляет 17 МВт.
Проводятся аварийно-восстановительные работы.