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Акцию по высадке растений проведут на территории центра культуры и спорта «Ватутинки» в ТиНАО 21 апреля
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Акцию по высадке растений проведут на территории центра культуры и спорта «Ватутинки» в ТиНАО 21 апреля 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Об этом сообщает пресс-служба префектуры ТиНАО.
«Акция по высадке растений 21 апреля пройдет на территории центра культуры и спорта «Ватутинки». Все желающие смогут принять участие в небольшом субботнике. Мероприятие посвящено Дню Земли. Кроме посадки новых растений, мы проведем уборку территории», — приводятся в сообщении слова художественного руководителя учреждения Анастасии Воронко.
Она добавила, что выращенные цветы сотрудники центра подарят ветеранам 9 Мая.
«Мероприятие начнется в 10:00 и продолжится до 14:00. Вход свободный», — заключили в пресс-службе.
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