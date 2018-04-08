Журналистские расследования за 2—8 апреля

Активное уголовное преследование совладельца группы компаний «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова, вероятнее всего, связано с тем, что он попытался продать «дочке» «Транснефти» Fenti development Ltd 50% своих акций в компании Omirico Limited по цене в 2,5 раза выше рыночной стоимости — за 1,8 млрд долларов. И это вызвало недовольство лично Владимира Путина. И неудивительно — так как контрольный пакет акций «Транснефти» принадлежит государству, фактически покупка акций по завышенной стоимости производилась бы за счет государства.

Аресты совладельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и генерального директора ООО «Интэкс» Артура Максидова наводят на мысль, что антикоррупционная кампания в Дагестане начала распространяться на приближенных к власти выходцев из этой республики по всей стране. При этом Зиявудина Магомедова связывают с вице-премьером Аркадием Дворковичем , с которым они учились в МГУ , да и потом Дворкович много помогал бизнесмену. Кроме того, братья Магомедовы пользовались особой благосклонностью семьи Дмитрия Медведева. В частности, Медведев назначил Зиявудина Магомедова представителем РФ в деловом консультативном совете форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» ( АТЭС ), где впоследствии последний стал председателем.

Источники: UAInfo, The New Nimes

У главы кемеровского управления МЧС обнаружили шесть квартир и два дома

Активисты проинспектировали, как живет руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области генерал-майор Александр Мамонтов , при котором произошел трагический пожар в ТЦ «Зимняя вишня». У Мамонтова обнаружили два дома стоимостью около 30 млн рублей и шесть квартир. И это при том что зарплата у генерала — 140 тысяч рублей. Возможно, между личным благосостоянием Мамонтова и вводом в эксплуатацию пожароопасных зданий в Кемерово есть связь, которую смогут установить правоохранительные органы

Источник: Mash

Максименко, Никандров и Ламонов могут выйти на свободу в апреле

Одно из самых громких уголовных дел последних лет — обвинение в коррупции непосредственных подчиненных Александра Бастрыкина главы УСБ СК Михаила Максименко, генерала Дениса Никандрова и полковника Александра Ламонова должно рассыпаться как карточный домик из-за неверно назначенной подследственности Генеральной прокуратуры . Теперь перед руководством страны стоит выбор — быстро менять законодательство и сажать «по понятиям» или отпускать по закону. Этот вопрос стоит на острие правовой системы и определит парадигму ее развития в преддверии реорганизации и распределении полномочий силовиков.

Источник: ПАСМИ

Танцы вокруг Тулеева — отставка, вышедшая из-под контроля

Давно предсказанная отставка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, решение о которой он принял после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», произошедшего, в том числе, из-за халатности кемеровских чиновников, очень быстро превратилась в аттракцион невиданной щедрости в отношении экс-губернатора. Мало того что Тулеев заранее обеспечил себе «золотой парашют» в виде пенсиона и бесплатной резиденции для «народного губернатора», так он еще и пытается возглавить областной парламент, демонстрируя своим поведением известную поговорку «ты его в дверь гонишь, а он в окно лезет». Подобные маневры Тулеева вызывают раздражение не только у простых граждан, но даже у его однопартийцев.

Источники: Mash, Znak.com Губернатор Подмосковья усиливает свою защиту и закупает алкоголь

Власти Московской области на фоне растущего недовольства населения, протестующего против переполненных мусорных свалок, решили обезопасить себя. Видимо, на чиновников удручающе подействовал стихийный митинг, во время которого жители Волоколамска забросали губернатора Подмосковья Андрея Воробьева снежками, скандируя при этом «В отставку!». Или же они побоялись угрозы со стороны 10-летней девочки, которая пробилась к губернатору сквозь толпу и показала ему характерный жест, проведя пальцем по горлу. В любом случае теперь чиновники намерены спустить пару сотен миллионов рублей на свою охрану. Кроме того, подмосковная администрация заказала услуги по организации банкетов, закупив не только товары для блюд японской кухни, но и элитный алкоголь. Это удовольствие обошлось бюджету более чем в 2,2 млн рублей.

Источник: Собеседник

Покои для господина

В фильме-расследовании об Игоре Сечине ЦУР рассказал о новой VIP-резиденции за 9 млрд рублей на берегу Енисея, которую «Роснефть» строит под видом спортивно-оздоровительного комплекса. После выхода фильма пресс-секретари «Роснефти» и президента Михаил Леонтьев Дмитрий Песков выступили с опровержениями. Леонтьеву стало «приятно знать, что нет у товарищей компромата», а Песков подчеркнул, что «никакие новые резиденции для президента не строятся». Но оба товарища лукавят. Журналисты раздобыли новые документы, доказывающие, что под Красноярском строится совместная резиденция для глав России и «Роснефти». Человек, занимавшийся разработкой проектной и рабочей документации по сетям связи, рассказал новые подробности о строительстве и передал планы всей территории комплекса и подробный план устройства главного дома.

Скандальное уголовное дело о хищении более миллиарда рублей при продаже акций ОАО «Квант-Н», где свидетелями умудрились стать экс-глава управделами президента Владимир Кожин и глава Росимущества Юрий Петров , получило свое продолжение. После привлечения к уголовной ответственности фигурантов дела правоохранители взялись за расследование новых преступных эпизодов. На этот раз размер хищений вырос до еще более космических масштабов и составляет около полутора миллиардов рублей. Кроме того, появился новый пострадавший — «Альфа-банк». Теперь, если новое расследование даст результаты, сроки для осужденных могут вырасти в разы, а также могут появиться новые фигуранты, которым удалось избежать ответственности.

Источник: ПАСМИ

Дорога к храму привела к ФСО В конце прошлого года был жестоко избит руководитель «Эковахты» Северного Кавказа Андрей Рудомаха . Он получил тяжелые травмы головы и чудом выжил. Это случилось после того, как Рудомаха вместе с коллегами сфотографировал странную церковь во время проверки информации о незаконной вырубке лесов. Журналисты выяснили, что эта церковь была сборной и ее из Греции импортировала жена бывшего начальника войсковой части ФСО Олега Кузнецова Татьяна , которая была заказчиком строительства так называемого дворца Путина в Прасковеевке.

Источник: Новая газета

Инструкция для губернаторов: «Как нажиться на строительстве детских садов»

Эта уникальная схема подойдет главе каждого российского региона, который собирается немного заработать на майских указах Владимира Путина. Новая форма государственно-частного партнерства позволяет в несколько раз завысить цены на строительство детских садов, выделить деньги из бюджета аффилированному подрядчику и произвести выплаты по контракту трижды за один и тот же объект. Вы должны от лица возглавляемого вами региона заключить контракт в рамках государственно-частного партнерства на строительство детских садов по завышенной цене, описав в контракте важное условие — пока регион не рассчитается за строительство, муниципалитеты, на чьей территории построят объекты, обязаны будут арендовать их за бюджетные деньги.

Источник: ПАСМИ

Создатели разбившегося в начале апреля уникального дрона для «Почты России» могут оказаться обыкновенными стартаперами-мошенниками, выяснили журналисты. Один из них уже «прославился» в 2014 году, представив несуществующий «наноэмульгатор» для переработки отходов человеческой жизнедеятельности в энергию, взяв за него предоплату и скрывшись. По мнению экспертов в области профессиональных беспилотных летательных аппаратов, причиной аварии дрона могла стать его «кустарная сборка», а появившаяся в прессе цена аппарата кажется многим специалистам сильно завышенной.

«Славянин, ни капли черной крови, 80 тысяч». Как опека торгует детьми в Екатеринбурге

По официальным данным, количество сирот в российских детских домах стремительно сокращается. За последние годы их число уменьшилось втрое — со 189 тысяч в 2004 году до 54,5 тысячи в 2017-м. В реальности же детские дома переполнены, а приемные родители при попытке забрать ребенка в семью сталкиваются с невероятным отпором со стороны органов опеки. Многих кандидатов отговаривают, часто ссылаясь на то, что ребенок тяжело болен; кому-то угрожают, у кого-то вымогают деньги. Журналисты разобрались, откуда в детдомах берутся неучтенные системой сироты, почему органы опеки не хотят отдавать детей в приемные семьи и сколько стоит купить ребенка со светлыми глазами и волосами в Екатеринбурге.

Источник: The Insider

Минздрав не хочет видеть нацию здоровой

Главные беды России — дураки и дороги — уже давно приобрели себе нового товарища в виде отечественной системы здравоохранения, которая при министре Веронике Скворцовой превратилась в сплошную болевую точку. Ее критикуют все: и пациенты, которые неделями и месяцами не могут попасть на прием к специалисту или же вовсе лишены доступной медпомощи из-за так называемой оптимизации, и врачи, которых реформы Минздрава загнали в перманентное состояние усталости вкупе с бедностью. Довольными остались лишь руководители Фонда обязательного медицинского страхования, постоянно сидящие на денежных потоках, и разнообразные страховые компании, не совершающие никакой работы кроме перекачивания денег граждан.

Источник: Общая газета

Как связан федеральный инспектор с невозвратными кредитами Сбербанка

Следственный департамент МВД закончил расследование и предъявил официальное обвинение Валерию Герюгову — бенефициару группы компаний «Висма», выпускающих минеральную воду под брендом «Архыз». Предприниматель и два топ-менеджера «Висмы» — Улан Борлаков и Люаза Дорошенко — обвиняются в мошенничестве. Они, по версии следствия, похитили средства в размере 2 миллиардов рублей, выделенные Сбербанком в качестве кредита. В деле появился след семьи федерального инспектора по Тюменской области Андрея Руцинского.

Источник: ПАСМИ