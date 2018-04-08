Кто родился 8 апреля

Глеб Яковлевич Хор (55 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Работал на шахтах «Северная», «Воркутауголь» , «Джебарики-Хая», «Якутуголь» и «Распадская» . Был директором по страхованию, заместителем генерального директора страхового акционерного общества «Геополис». Избирался депутатом Государственной Думы IV, Vи VI созывов.

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