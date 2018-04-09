«Это плач народа». На митинг в Качканаре вышла сотня рабочих «Металлиста»

На митинг против закрытия предприятия «Металлист» в Качканаре вышло около сотни человек. Итогом акции стала резолюция, копию которой передали депутату Госдумы и председателю Федерации профсоюзов Свердловской области Андрею Ветлужских . По мнению многих собравшихся, разрешить вопрос и не дать обанкротится предприятию можно лишь на федеральном уровне. В противном случае качканарцы останутся без средств существования.

«Это — плач народа. Люди вышли на митинг. Самое главное пожелание — сохранить завод. Потому что не будет завода, будут проблемы. Или у нас здесь будет нормальное проживание, или кто-то пополнит ряды мест не столь отдаленных в связи с отсутствием заработной платы. Потому что некоторые высказывания уже были: «Что ж пойдем на улицу, будем воровать, нас посадят и там мы будем на государственном обеспечении». Высказывания нехорошие, но надо реально смотреть на вещи: из-за отсутствия средств к жизнедеятельности люди пойдут на все. У нас дом стоит новый, построили недавно, а выкупить никто не может», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» депутат думы Качканара Габбас Даутов.

Предприятие «Металлист» фактически прекратило свою работу в декабре 2017 года. Завод является вторым после ГОКа в Качканаре. Предприятия работали в связке: «Металлист» служил ремонтной базой ГОКа. В 90-е годы «Евраз» выкупил Качканарский ГОК, а завод по производству запасных частей для горнодобывающей и металлургической промышленности «Металлист» остался с другим собственником. Ранее редакция «ФедералПресс» уже писала, что качканарцы требовали встречи с собственником «Евраза» Романом Абрамовичем

Андрей Ветлужских пояснил корреспонденту «ФедералПресс», что работу в сложившейся ситуации планируется вести по двум направлениям. Первое — разрешение частных случаев, контроль над тем, чтобы сокращенным рабочим выплатили все компенсации, отпускные и так далее. Второй план действий направлен на сохранение в городском округе рабочих мест. «Есть индивидуальные вещи, которыми мы будем заниматься через профсоюз. Это контроль за соблюдением законодательства в случае увольнения, выплата отпускных и так далее. Второй блок вопросов — это сохранение рабочих мест. Переговорю с Правительством области — что можно еще сделать, в том числе активно подключая меня и депутата ГД от Качканара Сергей Бидонько , чтобы оперативно запустить предприятие, в том числе обсудить решение, которое предлагают все участники в голос: что „Евраз“ нуждается в продукции предприятия и было бы здорово, если бы он купил/присоединил его к себе. Также среди тем, прозвучавших для моего обсуждения с Правительством области и Минпромом РФ , есть новые высокорентабельные технологии для переработки ваннадиевых шлаков, получения сырья для титана из местных руд и т.п., которые могли бы реализовываться на базе оборудования, взятого в аренду или купленного у предприятия, и на запуск этих технологий можно было бы найти инвесторов или деньги в фондах по импортозамещению или Развития промышленности», — пояснил корреспонденту «ФедералПресс» депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Сейчас долг перед рабочими составляет порядка 16 миллионов рублей. Все сотрудники предприятия (592 человека) получили уведомление, что они сокращены.

Фото: страница Фейсбук Андрея Ветлужских.