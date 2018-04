Королева Instagram: самые популярные аккаунты русских красавиц

Русский девушки испокон веков считаются самыми красивыми. А в современных условиях, когда в жизни появились социальные сети и Instagram, известность у россиянок оценивается уже количеством подписчиков и лайков. «360» разбирался, кто же сегодня пользуется бешеной популярностью у пользователей Сети в Instagram.

8 миллионов подписчиков

Восемь миллионов поклонников у «русской Кардашьян» Анастасии Квитко . Девушек сравнивают не только из-за прекрасной фигуры, но и за любовь к откровенным нарядам.

22 Янв 2018 в 7:36 PST Обычно Анастасия выбирает или декольте, или мини, и практически не появляется без каблуков. Причем девушка сочетает вещи очень умело — например, короткие шорты и туфли-лодочки.

17 Авг 2017 в 6:20 PDT Сама Квитко неоднократно заявляла, что не обращалась за помощью к пластическим хирургам, чтобы изменить внешность. Поэтому до сих пор не понятно, то ли ее фигура — это результат многочасовых тренировок, то ли особенное питание. Не проходит и дня, чтобы девушка не порадовала своих поклонников новыми кадрами.

3 Апр 2018 в 8:44 PDT Так, например, недавний снимок привел ее поклонников в недоумение — из-за телесного цвета наряда создалось впечатление, что Квитко вышла в свет обнаженной. При этом, всего за несколько дней с момента публикации снимок набрал более 240 тысяч лайков.

6,6 миллиона подписчиков

Ведущая одной из популярных среди молодежи передач «Орел и решка» Настя Ивлеева имеет целую толпу поклонников в Instagram — за ее публикациями следят почти семь миллионов человек. А ведь началось все с фотографий в купальнике и жизненных историй, которыми Настя покорила сердца своих поклонников.

20 Сен 2017 в 11:32 PDT Еще до программы девушка была популярным блогером. А участие в съемках лишь помогло Насте еще больше раскрутить свою известность. В настоящий момент, девушка занимается серьезным проектом, но и про своих подписчиков не забывает — она постоянно выкладывает забавные видеоролики.

27 Янв 2018 в 8:24 PST 5,2 миллиона подписчиков

За аккаунтом 18-летней Марьяны Ро следят более пяти миллионов человек. При этом, у девушки всего несколько десятков фотографий, что, однако, не мешает ей иметь свою многомиллионную аудиторию.

9 Мар 2018 в 3:36 PST Марьяна больше позиционирует себя как видеоблогер, и это не мешает ей устанавливать рекорды по подписчикам и в других социальных сетях.

17 Фев 2018 в 4:05 PST Еще недавно девушка считалась одним из наиболее богатых видеоблогеров, причем доходы позволяли Марьяне чувствовать себя свободно от родительской поддержки. Но в последнее время популярность девушки слегка угасла. Несмотря на то, что в профиле Марьяны стало заметно больше рекламы, поток ее подписчиков пока стабильно высок.

4,7 миллиона подписчиков

За жизнью модели из России Виктории Одинцовой следят 4,7 миллиона подписчиков. Девушка признается, что обрести популярность ей помогли усердные тренировки в спортзале, а также визиты к пластическому хирургу. Кроме того, по словам Одинцовой, немалую роль в этом сыграло правильное питание.

10 Янв 2018 в 7:59 PST Кроме того, в аккаунте девушки есть действительно необычные снимки — например, Одинцова неоднократно выкладывала снимки с прыжков на «тарзанке» или экстремальные фотосессии на большой высоте. При этом девушка отмечает, что такие снимки были сделаны с помощью профессионалов и категорично запрещает повторять их.

2,2 миллиона подписчиков

Еще одна российская модель из Перми Галина Миргаева приложила немало усилий, чтобы раскрутить свой аккаунт в Instagram. Ее подборка посвящена красивой жизни.

31 Мар 2018 в 8:29 PDT Однажды Миргаеву даже сравнили с американской актрисой Анджелиной Джоли за пухлые губы. Девушка постоянно обращается за советом к своим подписчикам. Так, например, в одном из недавних постов она спрашивала, в какой цвет лучше перекрасить волосы.

1,8 миллиона подписчиков

Еще одна россиянка Аня Рай, которая родилась в Екатеринбуге, бьет рекорды по числу поклонников в Instargam. Карьера девушки в модельном бизнесе началась после того, как ее приметил один из агентов.

Публикация от @ anyuta_rai 19 Мар 2018 в 1:37 PDT Для поддержания себя в форме, Аня постоянно занимается спортом, а также придерживается правильного питания. Тем не менее, пользователи Сети уверены, что девушка прибегала к помощи хирургии для достижения идеального телосложения.

1,2 миллиона подписчиков

За жизнью Олеси Малинской в Instagram следит более миллиона подписчиков.

Синий — однозначно мой цвет 💙😍 А какой беспроигрышный у вас?) вообще сверяли свой цвет с вашим знаком?) мой по гороскопу 🐏 огненно-красный ❤️ 🔥

7 Фев 2018 в 11:59 PST У девушки невероятное количество постов, причем она постоянно радует своих поклонников новыми снимками.