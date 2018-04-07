Британцы узнали формулу А-234 из дела об убийстве Кивелиди 23-летней давности

Британская газета The Guardian выступила с сенсационным заявлением о том, что криминалисты из США Великобритании якобы получили химический состав нервно-паралитического газа, который условно называют «Новичок» (А-234). Журналисты ссылаются на бывшего российского адвоката Бориса Кузнецова, защищавшего обвиняемого по делу российского банкира Ивана Кивелиди, который был убит, как утверждает газета, с помощью такого же яда.

Кузнецов заявил, что в марте 2018 года он передал состав яда представителям Соединённых Штатов и Соединенного королевства. По словам адвоката, он располагает результатами экспертиз по делу Кивелиди, так как имел доступ к материалам этого дела.

Кузнецов утверждает, что документы, посвящённые «Новичку», он передал британским и американским дипломатам, с которыми встретился на территории Латвии . Кроме того, по словам журналистов the Guardian, Кузнецов также дал возможность ознакомится с частью этих документов и представителям издания.

Среди материалов, ставших доступными криминалистам США и Великобритании, — результаты масс-спектрометрии («взвешивание» молекул, находящихся в пробе, которое позволяет определить тип того или иного вещества) и инфракрасной спектроскопии (метод исследования молекул органических веществ) яда, который был обнаружен на месте отравления Кивелиди.

Телефон-убийца и беглый адвокат

Банкир и бизнесмен Иван Кивелиди был заместителем координатора Совета по промышленной политике и предпринимательству при правительстве РФ с 1994 года. Он лично знал президента России Бориса Ельцина и был вхож в ряд политических и деловых кругов своей эпохи.

В августе 1995 года в своём кабинете Кивелиди стало плохо из-за отказа почек, хроническим заболеванием которых он страдал. Приступы боли с потерей сознания с ним случались и раньше, и поначалу врачи не поняли, что банкир отравлен. Но на следующий день после госпитализации Кивелиди в Первую Градскую больницу Москвы с аналогичными симптомами попала 35-летняя секретарь-референт Кивелиди Зара Исмаилова.

Молодая женщина умерла за стуки до того, как ушёл из жизни сам банкир. Позже следователи установили, что Исмаилова пользовалась тем же телефоном, что и её шеф. Более того, во время обысков в офисе Кивелиди нескольким сотрудникам правоохранительных органов тоже стало плохо: у них появилась головная боль и головокружение, глаза стали слезиться, в итоге некоторые из них попали в больницу.

После этого вместо следователей и экспертов-криминалистов обыски продолжили специалисты гражданской обороны в спецкостюмах химической защиты.

Однако вскоре последовали новые жертвы этого инцидента: через полтора месяца от похожих симптомов умер сотрудник Центра судебно-медицинских экспертиз при Минюсте РФ . Это был патологоанатом, который вскрывал тело Кивелиди. Врач скончался в возрасте 40 лет, никаких хронических заболеваний у него не было.

Через некоторое время эксперты–криминалисты МВД установили, что на телефонной трубке были обнаружены следы «азотсодержащего фосфорорганического вещества», при этом «каких-либо данных об этом веществе (физические и химические свойства, токсические свойства) в научной литературе обнаружить не удалось». Основываясь на этих данных, специалисты сделали вывод, что яд, которым отравили банкира, является недавней секретной разработкой.

По подозрению в убийстве Кивелиди осенью 1995 года был задержан заместитель генерального директора АО «Росэкспортлес», член совета директоров Росбизнесбанка Владимир Хуцишвили. Вскоре его отпустили, так как у следователей не было доказательств причастности предпринимателя к смерти Кивелиди. Однако через несколько недель правоохранители заявили, что убийство банкира раскрыто, и по нему Хуцишвили заочно предъявлено обвинение. Сам бизнесмен в тот момент покинул РФ , опасаясь преследования.

Хуцишвили вернулся на российскую территорию только в 2006 году, так как полагал, что дело против него будет прекращено в связи с истечением срока давности. Однако 30 июня 2006 года его задержали и отправили в СИЗО . В 2007 году Хуцишвили был приговорён к девяти годам лишения свободы. В тексте решения суда сказано, что он убил Кивелиди, так как испытывал нему личную неприязнь и завидовал деловым успехам банкира. При этом дело об убийстве Кивелиди рассматривали в закрытом режиме, так как большинство материалов дела было засекречено.

До бегства Хуцишвили из России его интересы защищал адвокат Борис Кузнецов, который был хорошо известен в юридических кругах, работая по нескольким резонансным делам: бывшего генерала КГБ Олега Калугина , народного артиста РФ Георгия Юматова , кроме того Кузнецов представлял интересы потерпевших по делу о гибели подлодки «Курск».

Однако в 2006 году юрист сам попал под следствие. Он защищал бывшего сенатора от Калмыкии Левона Чахмахчяна и сфотографировал секретные документы, в которых говорилось о прослушивании правоохранительными органами телефонных переговоров обвиняемого.

Верховный суд дал санкцию на «прослушку» 23 мая 2006 года, а в секретных материалах шла речь о том, что её начали проводить на день раньше. Кузнецов послал копию этих документов вместе с жалобой в Конституционный суд России, после чего прокуратура города Москвы обвинила адвоката в разглашении государственной тайны.

Опасаясь уголовного преследования, Кузнецов покинул Россию и вскоре получил статус политического беженца в США.

Именно в связи с делом Кивелиди тогда в прессе впервые прозвучало название населенного пункта — города закрытого типа Шиханы под Саратовом . По версии следствия, там находилась лаборатория, в которой работал химиком-синтетиком Владимир Ринк. Согласно его показаниям, он тайно продавал боевые вещества, которые там синтезировались, членам кавказских преступных группировок, за что позже получил условный срок.

Как следует из материалов дела по убийству Кивелиди, к Ринку обратился также бывший боец рижского ОМОНа Артур Таланов с просьбой продать ампулы с ядом. Химик продал ему опасное вещество в двух ампулах — по $5 тыс. за каждую. Затем Таланов через посредника переделал вещество Хуцишвили.

Позже слово «Шиханы» появилось уже в британской прессе в связи с делом Скрипаля. В публикации газеты The Times говорилось, что там находится лаборатория, являющаяся российским эквивалентом британской оборонной лаборатории «Портон-Даун». По версии британских журналистов, учреждение под Саратовом, предположительно, использовалось на протяжении последнего десятилетия для проверки того, сможет ли «Новичок» (А-234) быть эффективным средством для убийства за границей. Эксперты сразу же опровергли сведения, опубликованные The Times, заявив что к настоящему моменту в Шиханах никаких боевых отравляющих веществ нет.

«Химическое оружие было уничтожено под международным контролем, как и средства для его производства, давным-давно, — рассказал RT Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин . То есть там не осталось ничего того, что могло бы производить химическое оружие. Причём технология уничтожения была очень сложная и дорогая. И в ней участвовали, в том числе, иностранные эксперты, а не только советские и российские специалисты. Поэтому сейчас говорить, что там что-то сохранилось или может производиться, — бред».

«Смешали Россию и отдельных её граждан в кучу»

Сам же Кузнецов высказался по поводу связи дела Хуцишвили с делом об отравлении Скрипаля весьма осторожно. «Если вещество, которое синтезировал Ринк, и вещество, которым отравили Скрипаля, идентичны, то это значит, что попытка убить бывшего офицера ГРУ была предпринята с ведома российского правительства», — заявил он в беседе с The Guardian.

Председатель президиума Московской коллегии адвокатов Эдуард Бинецкий в беседе с RT отметил, что теоретически Кузнецов мог иметь на руках материалы экспертиз, касающихся смерти Кивелиди. «Если следствие назначило экспертизу, то защитнику и обвиняемому представляют постановление о её проведении, а после её завершения — заключение экспертов под роспись. В зависимости от сроков очень легко установить, кто представлял интересы Хуцишвили в тот момент и таким образом понять, были или нет у Кузнецова эти материалы», — пояснил Бинецкий.

При этом адвокат подчеркнул, что сама по себе идентичность веществ в обоих делах, даже если она будет установлена, ещё ничего не доказывает.

«Понятно, что попытка убийства Скрипаля — это хорошо спланированная провокация, совершенная в нужный определённым людям момент. Но из-за истерии, которая была раздута в западных СМИ, там смешали в кучу четыре разные вещи: Россию как государство, её правительство, отдельных граждан России и россиян как народ и социокультурную общность. А между тем это разные вещи. И если преступление совершают отдельные россияне, пусть даже это и преступление международного уровня, это само по себе ещё не доказывает, что к этому причастно правительство РФ», — заявил Бинецкий.

Напомним, 3 апреля британские СМИ сообщили, что английские эксперты не смогли определить, действительно ли А-234, которым отравили Скрипалей, был произведён в России. Специалисты не смогли установить страну происхождения вещества, при этом глава лаборатории Гарри Эйткенхед подтвердил, что полученные образцы всё же были идентифицированы как отравляющее вещество типа «Новичок».