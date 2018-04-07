Когда в Советском Союзе появилась туалетная бумага

Сегодня туалетная бумага является для нас абсолютно обыденным средством гигиены. Однако так было далеко не всегда.

Что было «до»?

До появления в Советском Союзе туалетной бумаги граждане пользовались тем, что обычно оказывалось у них под рукой в туалетной комнате. Как правило, это были страницы периодической печати: газет и журналов, коих в те годы выписывали или покупали превеликое множество. Некоторые для удобства разрезали или попросту разрывали листы на небольшие квадраты и клали их рядом с отхожим местом.

В те времена никто не задумывался над тем, что в типографской краске содержится вредный для организма свинец или другие не совсем полезные химические вещества. И уж тем более люди, которую всю свою сознательную жизнь в качестве гигиенического средства использовали газеты, не могли понять, для чего раскошеливаться на специальную туалетную бумагу.

Впервые в СССР

Конечно, туалетная бумага в СССР была. Однако невиданные рулончики украшали исключительно номера гостиниц для гостей из-за рубежа. Кстати, там же, то есть за границей, раньше и заказывали многие средства гигиены.

А производство туалетной бумаги в Советском Союзе было начато только в 1969 году, то есть всего 49 лет назад. Ответственная миссия была возложена на Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный в Ленинградской области . Специально для этой цели в Англии закупили оборудование, и 3 ноября в торжественной обстановке новую линию наконец запустили.

Поначалу руководители завода решили выпускать бумагу небольшими партиями. Дело в том, что они опасались, что данная продукция не будет пользоваться спросом. И, кстати говоря, их опасения не оказались напрасными. Советские граждане и в самом деле не желали платить деньги за абсолютно бесполезный, по их мнению, товар. Поэтому газеты еще долго не покидали уборные.

Спрос и дефицит

Для того, чтобы люди что называется прочувствовали туалетную бумагу на себе, решено было раздавать рулоны работникам самого Сясьского комбината, а также руководителям других крупных предприятий для того, чтобы они в свою очередь распространяли новинку среди своих сотрудников. Кроме того во многих кинотеатрах Союза перед показом фильма демонстрировали рекламные ролики с туалетной бумагой в главной роли.

Хитроумный план сработал. Целлюлозно-бумажный комбинат только успевал увеличивать количество производимой продукции. Однако вскоре туалетная бумага стала такой популярной, что одно предприятие уже не могло ответить на спрос адекватным предложением. Тогда пришли на помощь другие заводы, которые, конечно, не имели соответствующего оборудования, но зато могли выпускать туалетную бумагу в пачках (как писчую). Только народ уже так привык к бумаге в рулонах, что не желал размениваться по мелочам. С этого момента, а именно с конца 1970-х годов, к числу других дефицитных товаров прибавилась и туалетная бумага.