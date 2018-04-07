Cпециально для Вас мы приготовили выгодные условия на проведение шиномонтажа этой весной в АВИЛОН Hyundai!
Шиномонтаж + проверка углов установки колес:
Вернем Вам 10% от суммы чека на бонусный счет!
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Узнать подробности и записаться на сервис можно по телефону +7 (495) 152-61-15 До встречи в сервисном центре Hyundai АВИЛОН!
Мы ждем Вас по адресу: Москва, Волгоградский пр-т, д. 41, с. 1.
www.hyundai-avilon.ru *Реклама. Не является публичной офертой. Акция действительна до 15.05.18г.