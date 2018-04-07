«Бордо» сильнее «Лилля» и другие результаты 32-го тура чемпионата Франции

В рамках 32-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Анжер" — «Страсбур» — 1:1 Голы: Токо-Экамби, 6 — 1:0, Мартен, 71 (пенальти) — 1:1.

"Анжер": Бютель, Траоре, Манко, Бамба, Тома, Рен-Аделед (Фюльжени, 68), Сантамария, Мангани, Те (Кеткеофомфон, 77), Онианге, Токо-Экамби.

"Страсбур": Укиджа, Коне, Мартинес, Сека, Ахолу (Гримм, 46), Мартен, Корнье, Терье (Фулькье, 54), Лиэнар, Гонсалвес, Баокен (Блайяк, 90).

"Амьен" — «Кан» — 3:0 Голы: Дибасси, 20 — 1:0, Гакпе, 30 — 2:0, Конате, 53 — 3:0.

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Дибасси, Сиссоко, Аденон, Зунгу (Фофана, 61), Монкондюи, Гакпе, Какута (Манзала, 55), Конате (Траоре, 76), Мендоса.

"Кан": Веркутр, Да Сильва, Джику, Женевуа (Куаку, 46), Санко, Фере (Петерс, 67), Бесса, Роделен, Деменге (Репас, 71), Гильбер, Сантини.

"Бордо" — «Лилль» — 2:1 Голы: Мотиба, 13 — 0:1, Камано, 42 — 1:1, Камано, 45 — 2:1.

"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Сабали, Пабло, Мейте (Санкаре, 46), Плашил, Малком (Лаборд, 90), Лерагер, Камано (де Превиль, 70), Брэйтуэйт.

Удаление: Тиаго Мендес (63).

"Генгам" — «Труа» — 4:0 Голы: Бенезе, 23 — 1:0, Блас, 47 — 2:0, Нгбакото, 79 — 3:0, Бриан, 90 — 4:0.

"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Икоко, Сорбон, Гренье, Дидо, Нгбакото (Коко, 82), Диалло (Блас, 46), Бенезе (Тюрам, 72), Бриан.

"Труа": Желязны, Жиродон, Траоре, Деплан, Эрей, Конфе (Бен-Саада, 74), Беллюгу, Вальтер (Кауи, 17), Дарбьон, Пеле (Хен Чжун Сук, 60), Ньян.

"Тулуза" — «Дижон» — 0:1 Гол: Квон Чхан Хун, 10 — 0:1.

"Тулуза": Лафон, Диоп, Фортес, Амьен Аду, Блен (Жан, 87), Силла, Сангаре, Сомалиа (Мубеле, 64), Градель, Саного, Делор (Дурмаз, 80).

"Дижон": Рене, Джилободжи, Хаддади, Розье, Варро, Слити, Марье, Квон Чхан Хун (Саммаритано, 81), Амальфитано, Саид (Массуэма, 73), Тавареш (Жанно, 55).