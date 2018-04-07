«Генгам», «Бордо», «Амьен» и «Дижон» набрали по три очка 

Аутсайдеры чемпионата Франции по футболу не смогли улучшить своё турнирное положение по итогам матчей 32-го тура.
"Труа" разгромлен «Генгамом» (0:4), а «Лилль» не смог разжиться очками в Бордо (1:2). Также отметим крупную победу «Амьена» над «Каном» (3:0) и минимальную викторию «Дижона» в игре с «Тулузой» (1:0).
Протокол игры
Генгам
(1:0) Бенезе Николя 23'
(2:0) Блас Людовик 47'
(3:0) Нгбакото Йени 79'
(4:0) Бриан Джимми 90'
Юнссон Карл-Юхан • Икоко Джордан • Кербра Кристоф • Сорбон Жереми • Ребошу Педру • Диалло Мустафа 3' 46' (Блас Людовик (46') • Дидо Этьен • Гренье Клеман • Нгбакото Йени 82' (Коко Маркус (82') • Бриан Джимми • Бенезе Николя 72' (Тюрам Маркус (72')
Запасные: Перейра Жонатан • Кайяр Марк-Орель • Фири Лебоганг • Эбоа Феликс
Желязны Эрвин • Депланье Матье • Жиродон Джимми • Эрей Кристоф • Траоре Шарль 25' • Конфес Алуа 74' (Бен Саада Шауки (74') • Беллюгу Франсуа • Дарбион Стефан • Вальтер Реми 17' (Хауи Саиф-Эдин (17') • Пеле Брайан 60' (Сук Юн-Чжун (60') • Ньян Адама
Запасные: Вискаррондо Освальдо • Самасса Мамаду II • Кордовал Жереми • Азамум Карим
07 апреля. Стадион «Стад дю Рудуру» (Генгам).
Протокол игры
Бордо
14' Мотиба Лебо (0:1)
(1:1) Камано Франсуа 42'
(2:1) Камано Франсуа 45'
Костил Бенуа • Сабали Юссуф • Кунде Жюль • Пабло Кастро • Пундже Максим 72' • Лерагер Лукас • Плашил Ярослав • Мейте Суалихо 46' (Санхаре Юнусс (46') • Малком Филипе 90' (Лаборд Гаэтан (90') • Брайтвайт Мартин • Камано Франсуа 70' (Де Превиль Николя (70')
Запасные: Байсс Пол • Контенто Диего • Отавио Пассос • Пуссен Гаэтан
Коффи Херве • Малку Кевин • Ие Эдгар • Дибала Кауадио • Мендиль Хамза 24' • Мендес Тьяго 61' 63' • Тьяго Маия • Бензия Яссин 78' (Эль-Гази Анвар (78') • Пепе Николя • Мотиба Лебо 85' (Фараж Имад (85') • Араужо Луис 70' (Биссума Ив (70')
Запасные: Алонсо Хуниор • Якубех Адам • Сумар Бубакари • Балло Фоде
07 апреля. Стадион «Матмю Атлантик» (Бордо).
Протокол игры
(1:0) Экамби Карл Токо 6'
71' Мартин Йонас (1:1)
Бютель Людовик • Манко Венсан • Траоре Исмаэль • Томас Ромен • Бамба Абдулайе • Сантамария Батист • Рен-Аделед Жефф 69' (Фюльжини Анжело (69') • Онианге Принс • Мангани Томас 36' • Тэт Флавьен 77' (Кеткеофомфон Билли (77') • Экамби Карл Токо
Запасные: Гийом Батист • Мишель Матьё • Кулибали Лассана • Канга Вилфрид
Укидья Александр • Сека Эрнес • Коне Бакари • Аолу Жан-Эде 46' (Гримм Жереми (46') • Мартинеc Пабло 50' • Мартин Йонас • Корнье Бенжамин • Льенар Димитри • Гонсальвес Антони • Баокен Стефан 90' (Блайак Жереми (90') • Терье Мартен 53' (Фулкье Димитри (53')
Запасные: Саади Идрисс • Камара Бингуру • Сальмье Йоанн • Lucien Zohi
07 апреля. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
Протокол игры
Амьен
(1:0) Дибасси Бакай 20'
(2:0) Гакпе Серж 30'
(3:0) Конате Мусса 54'
Гартнер Регис • Сиссоко Исса • Гуано Принс-Десир • Аденон Халед • Дибасси Бакай 72' • Какута Гаэль 34' 54' (Манзала Хариссон (54') • Гакпе Серж • Монкондю Томас • Зунгу Бонгани 60' (Фофана Гессума (60') • Конате Мусса 15' 76' (Траоре Ласина (76') • Мендоса Стивен
Запасные: Julien Ielsh • Н'Госсо Гай • Эль-Хаджам Уалид • Буэ Жан-Кристоф
Веркутр Реми • Да Сильва Дамьен • Джику Александр • Женевуа Ромен 21' 46' (Куаку Кристиан (46') • Гильберт Фредерик • Jessy Deminguet 70' (Репас Ян (70') • Санко Баиссама • Фере Жюльен 66' (Петерс Стеф (66') • Бессат Венсан • Сантини Иван • Роделен Ронни
Запасные: Дрейер Маттье • Диоманде Исмаэль • Авуну Дюрель
07 апреля. Стадион «Де ла Ликорн» (Амьен).
Протокол игры
Дижон
10' Квон Чхан Хун (0:1)
Лафон Альбан • Амьен-Аду Кельвен • Диоп Исса • Фортес Стивен 80' • Силла Иссиага • Сомалиа Вергитон 64' (Мубеле Фирмин (64') • Блен Алексис 86' 87' (Жан Корентин (87') • Сангаре Ибрахим • Градель Макс-Ален • Саного Яя • Делор Анди 80' (Дурмаз Джимми (80')
Запасные: Мубандже Жак-Франсуа • Яго Стив • Гойкоэчеа Мауро • Имбула Ганелли
Рейне Батист • Росье Валентен 35' • Джилободжи Папи • Варро Седрик • Хаддади Уссама • Мари Жордан • Амальфитано Ромен • Слити Наим • Квон Чхан Хун 81' (Саммаритано Фредерик (81') • Тавареш Жулио 55' (Жано Бенжамин (55') • Саид Уэсли 73' (Массуэма Эден (73')
Запасные: Рюфли Венсан • Леруа Бенжамен • Муту Арнольд • Шафик Фуад
07 апреля. Стадион «Мунисипал».