Орлов: слышал, что Геркус может прийти в «Зенит»

Телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что президент «Локомотива» Илья Геркус может сменить московский клуб на «Зенит» . «Разговоры о возможном приходе Геркуса в „Зенит“ ходят. Я уже об этом слышал. Но если он станет чемпионом с „Локомотивом“, то разве уйдёт оттуда? Для этого надо самоубийцей быть.

Пожелаем Илье успехов, чтобы он довёл свою работу. Он петербуржец и всегда болел за „Зенит“, даже этого не скрывает. Но работает в „Локомотиве“ весьма неплохо. Посмотрим, чем всё закончится», — сказал Орлов в передаче «ГСО Live».