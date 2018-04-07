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Орлов: слышал, что Геркус может прийти в «Зенит»
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Орлов: слышал, что Геркус может прийти в «Зенит» 

Чемпионат.com 9 минут назад
Телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что президент «Локомотива» Илья Геркус может сменить московский клуб на «Зенит». «Разговоры о возможном приходе Геркуса в „Зенит“ ходят. Я уже об этом слышал. Но если он станет чемпионом с „Локомотивом“, то разве уйдёт оттуда? Для этого надо самоубийцей быть.
Пожелаем Илье успехов, чтобы он довёл свою работу. Он петербуржец и всегда болел за „Зенит“, даже этого не скрывает. Но работает в „Локомотиве“ весьма неплохо. Посмотрим, чем всё закончится», — сказал Орлов в передаче «ГСО Live».
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