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В Москве пройдут Дни итальянской культуры
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В Москве пройдут Дни итальянской культуры 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
С 21 по 22 апреля жители и гости столицы могут посетить Дни итальянской культуры — фестиваль Viva Italia. Посетителей фестиваля ожидает насыщенная культурная и развлекательная программа, а также возможность попробовать изысканные национальные блюда.
Гости смогут поучаствовать в тематических мастер-классах, послушать лекции по моде и кино и посетить открытые уроки итальянского языка, а также вечер «Наследие от Римской империи» от частной итальянской винодельни. Парфюмер Ми Бьянки расскажет о тонкостях создания парфюма и представит авторскую коллекцию ароматов.
Любителей путешествий заинтересует онлайн-экскурсия по туристическим местам и мастер-класс по итальянской жестикуляции. Маленьких гостей 22 апреля ждёт яркое шоу мыльных пузырей, вкусная викторина и художественный мастер-класс «Мой любимый город Италии».
Дни итальянской культура пройдут в Гранатном дворе по адресу: ул. Спиридоновка, д. 3—5. Подробную информацию о мероприятии можно найти в  Facebook
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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