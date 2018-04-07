В Москве пройдут Дни итальянской культуры

С 21 по 22 апреля жители и гости столицы могут посетить Дни итальянской культуры — фестиваль Viva Italia. Посетителей фестиваля ожидает насыщенная культурная и развлекательная программа, а также возможность попробовать изысканные национальные блюда.

Гости смогут поучаствовать в тематических мастер-классах, послушать лекции по моде и кино и посетить открытые уроки итальянского языка, а также вечер «Наследие от Римской империи» от частной итальянской винодельни. Парфюмер Ми Бьянки расскажет о тонкостях создания парфюма и представит авторскую коллекцию ароматов.

Любителей путешествий заинтересует онлайн-экскурсия по туристическим местам и мастер-класс по итальянской жестикуляции. Маленьких гостей 22 апреля ждёт яркое шоу мыльных пузырей, вкусная викторина и художественный мастер-класс «Мой любимый город Италии».

Дни итальянской культура пройдут в Гранатном дворе по адресу: ул. Спиридоновка, д. 3—5. Подробную информацию о мероприятии можно найти в Facebook

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