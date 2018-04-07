«Челноки»: самая «оборотистая» каста 1990-ых

«Челнок» — это такая деталь швейной машины. В 90-е годы прошлого века данный технический термин приобрел принципиально новое значение и довольно быстро вытеснил из общеупотребительного термина его изначальный смысл. На сломе эпохе перехода от «коммунизма» к «капитализму» миллионы граждан бывшего СССР, названных «челноками», были вынуждены зарабатывать таким нелегким и небезопасным бизнесом на жизнь.

Ничего же не было, нужно было доставать

Возникновение «челночного» бизнеса было обусловлено двумя важнейшими факторами: дефицитом самого необходимого для населения СССР ( России ) и отсутствием рабочих мест для сотен тысяч граждан страны с самым разным социальным статусом. С «челночным» движением в начале 90-х, начавшем приобретать массовый характер, неразрывно связано понятие «чартер» — рейс за рубеж, официально якобы туристический, но на самом деле связанный с оптовыми закупками вещей для их последующей реализации в России. В середине 90-х из Турции Греции «челноки» везли кожаные куртки, плащи, шубы из натурального меха. В греческом аэропорту за каждый килограмм груза нужно было заплатить 20 долларов (в Турции — всего 2 доллара). «Челноки» экономили — летели в Турцию, потом на автобусе добирались до Греции, закупались шубами, и на этом же автобусе, беспошлинно, возвращались в Турцию. Потом летели домой, оплатив по 2 доллара вместо 20 таможенной пошлины. Исполнитель главной роли в фильме «Курьер» Федор Дунаевский в 90-е сопровождал российских «челноков» в их вояжах и объяснил, что покупать шубы в Греции было выгодно. По словам Ф. Дунаевского, с ним в Грецию летали за шубами три профессорши, которые в складчину покупали шубы и со времен «раскрутились». Греческие таможенники, прознав про такие проделки, запретили провозить через границу более двух шуб на человека. Директор одной из российских турфирм Тамара Всеволжская рассказала, как наши «челноки» обходили этот запрет — шубы скатывались в «скатки», похожие на футбольные мячи, обматывались скотчем, и прятались в машинное отделение автобуса, на котором товар перевозился.

Из Москвы до самых до окраин

Те, кто не имел возможности мотаться за рубеж, ездили закупаться товаром в Москву, где начали расти такие оптовые рынки, как «Лужники», «Савеловский», «Измайловский» («Черкизхон») и многие другие. «Черкизон» считали главным оптовым рынком страны. Это было «государством в государстве», со своими правилами и иерархией. Рынок, по словам Алексея Максакова, бывшего работника бюджетного учреждения Липецкой области , начинал работать с 4 утра. Там можно было приобрести все, что угодно, по самым низким ценам. Певица Наталья Гулькина покупала на «Черкизоне» китайские украшения, которые были очень дешевы, эту бижутерию она использовала потом для сценических украшений. В 3 — 4 часа дня «челноки» забивали автобусы закупленными товарами до потолка и разъезжались по всей России.

А начиналось все с Польши

Челночный бизнес в Росси начинался с Польши. Загранпаспорт в начале 90-х на польской границе делали за 20 долларов. В эти времена торговать в Польшу ездили многие жители Багратионовского района Калининградской области , да и вообще, все, кто только знал и мог, со всей России. Минимум, что можно было провезти — блок сигарет и 2 бутылки водки. Нужно было проехать 10 км на чужую территорию, продать, и за ходку заработать 10 — 15 долларов. Наиболее расторопные торговали еще и слитым из бензобаков горючим, а из Польши привозили футболки, джинсы, куртки, бытовую технику. Это были китайские товары, реализуемые в Польше. Но со временем российские «челноки» наладили и канал поставки через Поднебесную. Китайский бизнесмен Вей Химин вспоминал, с каким трудом это процесс продвигался. С сентября 1991 года был дан старт русско-китайскому «челночному» бизнесу. Вей Химин говорит, что с русскими бизнесменами ему сегодня (и всегда!) проще общаться, чем, с другими, западными партнерами.

Кто из российских звезд занимался «челночным» бизнесом