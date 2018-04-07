​Поселение древних булгар было разрушено при строительстве дороги 

Ученые требуют защитить еще не найденные памятники. Представители археологического сообщества регионов России собрались на третьем ежегодном научно-практическом семинаре «Сохранение объектов археологии: практические и правовые вопросы», чтобы обсудить инициативу Госдумы об отмене обязательной историко-культурной экспертизы земельных участков перед их освоением. Если поправку примут, то страна лишится большого количества памятников и артефакатов, которые пока еще не обнаружены и хранятся в земле. В конференцзале Министерства культуры РТ накал страстей. Перед совещанием ученые-археологи и исследователи горячо обсуждают наболевшую тему, взволнованно переговариваются между собой, строя предположения, что же это будет, если Госдума не найдет компромисса? Что оставить потомкам? Как сохранить для них историю предков? Эмоции зашкаливают и во время выступлений. Именитые ученые, порой не стесняясь в выражениях, стараются донести суть проблемы. — Когда люди, которые абсолютно ничего не понимают в системе исследования территорий на предмет исторически ценных артефактов, определяют границы зоны археологических исследований, хочется послать их в дальнее эротическое путешествие. Но нельзя, — восклицает в своем докладе старший научный сотрудник Отдела классической археологии института археологии РАН, кандидат исторических наук Сергей Мокроусов. УБИТЬ ИСТОРИЮ ТРАКТОРОМ Инициатива Госдумы об отмене обязательного археологического анализа территорий возникла с подачи организаций, занимающихся строительством. Особенно лютовали дорожники, газовики и нефтяники. На объектах прокладки трубопроводов и строительства дорог чаще всего возникают конфронтации рабочего и научного сообществ, так как такие работы ведутся за городом, и часто на свободных участках, еще не исследованных археологами. В результате работ разрушаются и уничтожаются артефакты, захоронения, а иногда и следы крупных древних поселений, представляющие историческую ценность. — В Татарстане таких разрушений меньше, — рассказывает в перерыве между выступлениями старший научный сотрудник Института археологии им. А. Х. Халикова Академии наук РТ Леонид Вязов. — Здесь хорошо отлажена система охраны памятников культурного наследия. Но в соседних регионах иногда случаются такие ситуации, что плакать хочется. К примеру, не так давно в соседнем регионе при раскапывании траншей был сильно нарушен комплекс, где находился ритуальный котел гуннского периода. Их в Поволжье известно всего 4. И мы до сих пор не знаем, кто эти котлы принес в наши края, в результате каких обрядов или священнодействий они остались в нашей земле. Если бы этот котел не был раскурочен строителями, мы бы получили ответ на важный для истории вопрос: входило ли Среднее Поволжье в державу Атиллы. Леонид Вязов добавил, что археологических анализ, проводимый перед началом хозяйственного освоения земель имеет также и образовательную ценность. Часто такие исследования проводят молодые ученые и студенты, получая бесценный опыт. Также он отметил, что строители не в состоянии определить, представляет ли зона освоения историческую ценность, и в процессе зачастую разрушают курганы или древние постройки, уже скрытые грунтом. — Ценность артефактов не всегда определяется монументальностью, — говорит Вязов. — К примеру, от людей каменного века не осталось монументальных сооружений, но любой элемент, который для строителей будет просто камнем, может быть наконечником какого-то орудия, изготовленного человеком миллион лет назад. Кроме того, ценны не только сами вещи, но и то, как они расположены относительно друг друга, что лежит рядом с ними, где они залегают, в каких отложениях. Зачастую информация содержится в пыли: следы деятельности человека по обработке полей или древние дороги. А когда ведутся строительные работы, понятно, что эти расположения нарушаются. Получается, что сейчас есть существенный риск вернуться к ситуации 70-80 годам — в эпоху до принятия закона о предварительном исследовании разрабатываемых территорий. Именно в этот период было утрачено наибольшее количество исторических памятников. КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ? Причиной конфронтации исторического и бизнес-сообщества стал извечный вопрос финансирования. Необходимый археологический анализ разрабатываемых территорий оплачивается застройщиками, и это им очень не нравится. Но ученые уверены, что компромисс возможен. — Те ограничения, которые сейчас существуют, многим неудобны, — комментирует ситуацию ведущий специалист отдела сохранения культурного наследия института археологии РАН Александр Работкевич. — Мы не говорим, что категорически будем протестовать, мы пытаемся найти консенсус. Но отмена процедуры археологического анализа на разрабатываемых территориях на этапе предпроекта просто убьет историю. Мы рискуем потерять и те артефакты, которые могут рассказать нам о ходе развития человеческой цивилизации. Более детально в части формирования законодательных актов на территории РТ высказалась заместитель министра культуры Татарстана Светлана Персова. — На следующей неделе Минстрой РФ представит российскому Правительству проект поправок к закону, — сообщила Персова. — В ближайших планах — собраться на обсуждение в Государственной думе, и обсудить возможные изменения в законодательстве, которые необходимы для достижения обоюдного результата. Возможно, потребуется субсидирование процедуры археологического изыскания за счет бюджета. Варианты есть, и есть аргументы. Поэтому, думаю, мы будем услышаны. БУЛГАРСКИХ ТАТАР РАСКАТАЛИ Но пока власти, бизнес и археологи пытаются прийти к единому мнению, история продолжает умирать. Под жернова бизнеса попадает даже часть цивилизации булгарских татар, так бережно охраняемая республиканским фондом «Возрождение». Интересные факты рассказывает археолог-исследователь, который не захотел назвать себя: — В Закамье, в Алексеевском районе, строили дорогу. Археологический анализ почвы проигнорировали. В результате перекопали ценнейшую находку: останки деревенского поселения древних булгар домонгольского периода. В итоге уже по останкам была установлена историческая ценность объекта, но толку от этого мало. Нарушенный участок вряд ли сможет донести до нас нужную информацию. Это просто могильник истории: все разворочено, материковый грунт снесен, работать с этим материалом невозможно. При этом ученый уверен, что отмена обязательного археологического исследования на разрабатываемых территориях — это только первая весточка. Далее заинтересованным структурам не понравятся нормативы геологических проверок, природоохранных, и после ряда законодательных актов подвинут всех, кто пытается сохранить наследие для потомков. Евита Саможенова