Власти Москвы разрабатывают нормативы для велосипедистов

Об этом в субботу, 7 апреля, сообщила в ходе общественных слушаний о развитии велосипедной инфраструктуры в Москве руководитель проектов Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ольга Мальцева

— Мы работаем над нормативами. Это не только правила дорожного движения, какие-то расширения возможностей и безопасного нахождения велосипедистов на дороге, но и правила проектирования. Наши ГОСТы, нормативы, СНиПы имеют очень нерасширенный характер, который тоже нужно менять, чтобы мы пришли к качественной и высокоуровневой среде и велодорожкам, — рассказала Ольга Мальцева.

Количество пользователей велопроката столицы неукоснительно растет. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры планирует также расширить сеть велостанций и создать новые виды проката, уточнила Мальцева.

— Мы работаем над интеграцией велосипеда в систему общественного транспорта. Мы начали с того, что разрешили бесплатный провоз велосипедов в наземном транспорте, разрешили допуск велосипедистов на выделенные полосы. В пригородных поездах реализовано решение по бесплатному провозу, — добавила она.

Кроме того, поезда Московского центрального кольца уже оснащены специальной инфраструктурой, креплениями, пиктограммами и прочим. Такие меры примут и для поездов Московских центральных диаметров.

В рамках публичных слушаний состоялся открытый диалог между российскими и зарубежными экспертами, представителями общественных организаций, а также муниципальными депутатам и жителями столицы. Так, например, создатель блога «Город для людей» Аркадий Гершман высказался, что для создания эффективной велоинфраструктуры в столице необходимо завершить уже спроектированные велополосы и сделать дополнительные велоподъезды к станциям Московского центрального кольца (МЦК).

— Главный принцип всей велосипедизации — не ждать какого-то спроса, а порождать его. Когда появится велоинфраструктура, только тогда велосипед станет удобным и безопасным способом передвижения, — отметил Аркадий Гершман.

Для общей безопасности необходимо ограничить велодорожки от автомобильных дорог и пешеходов, считает руководитель сообщества «Союза пешеходов» Владимир Соколов

— Нужно обеспечить безопасные условия — то есть велополосы, велодорожки, отделенные от основной проезжей части и от пешеходов. Это позволит и пешеходам, и велосипедистам чувствовать себя комфортно, — подчеркнул эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Около 20 процентов из 7 тысяч опрошенных участников акции «На работу на велосипеде» начали регулярно ездить по Москве на велосипеде после московских велопарадов. Они просто приехали, им понравилось, они начали потом ежедневно уже ездить на велосипеде.

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