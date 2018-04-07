Что такое не везёт и как с этим бороться: «Рома» уступила «Фиорентине»

В матче 31-го тура Серии А «Рома» на «Стадио Олимпико» уступила «Фиорентине». Весь матч римляне владели преимуществом и создали массу моментов, но ни один из них не смогли реализовать.

Протокол игры

Фиорентина

39' Симеоне Джованни (0:2)

Запасные: Де Росси Даниэле • Лобонц Богдан • Сильва Хонатан • Скорупски Лукаш • Капрадосси Элио • Пеллегрини Лоренцо • Герсон Сантос

Запасные: Соттил Рикардо • Кристофоро Себастьян • Оливера Максимильяно • Дронговски Бартломей • Гаспар Бруну • Ло Фасо Симоне • Христов Петко • Черофолини Микеле

После тяжелейшего выезда к «Барселоне» посреди недели, окончившегося крупным поражением (1:4), «Рому» ожидало не самое легкое испытание и на внутренней арене — «Фиорентина». Перед текущим туром римляне шли на третьей строчке, но лишь на одно очко опережая «Интер», и всего на три балла своего принципиального соперника — «Лацио». «Фиорентина» о попадании в Лигу чемпионов может лишь мечтать, однако место в Лиге Европы — вполне реально. В случае победы «фиалки» могли бы приблизиться на расстояние одного очка к «Милану», а потому мотивация обеих команд была запредельной.

Это отчетливо отразилось и на футбольном поле. От чрезмерного желания сыграть в открытый атакующий футбол футболисты совершали массу ошибок. Уже на 7-й минуте «Рома» очень плохо сыграла в обороне, что позволило «Фиорентине» забить быстрый гол — усилиями Марко Бенасси, замкнувшего пасс Риккардо Сапонары. Довольно скоро хозяева могли сравнять счет, но Эдин Джеко не воспользовался детской ошибкой голкипера Марко Спортьелло. За первый тайм команда Эусебио ди Франческо нанесла 10 ударов в сторону ворот, но голы забивали лишь гости.

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"Роме" удалось навалиться на ворота Спортьелло, у которого было очень много работы. Гости больше действовали на контратаках, что принесло свои плоды под самый занавес тайма — Джованни Симеоне умудрился прорваться в штрафную площадь, оставив позади себя Костаса Маноласа и Бруно Переса, после чего хладнокровно переиграл Алиссона. Уже в перерыве ди Франческо произвел замену — убрал с поля Грегоре Дефреля вместо Патрика Шика. В этой встрече наставник хозяев не мог рассчитывать на Диего Перотти и Юндера Дженгиза, а потому был вынужден использовать ближайший резерв.

В начале второго тайма «Рома» продолжила оказывать мощное давление на соперника, дав понять, что не смирится с таким результатом. Центральные полузащитники римлян раз за разом врывались в штрафную площадь «Фиорентины», что могло привести к голу. Потрясающий шанс был у Раджа Наингголана, но бельгиец пробил точно в Спортьелло с близкого расстояния. В середине тайма владение мячом доходило до 70% в пользу «Ромы», и полное преимущество по ударам (6-0), но тем обидней было болельщиками видеть цифры на табло.

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