Катя Огонек: от чего звезда русского шансона умерла в 30 лет?

Это имя «Катя Огонек» наверняка слышали даже те, кто никогда не увлекался шансоном. В конце 1990-х — начале 2000-х годов певица пользовалась большой популярностью. Однако песня Кати Огонек оказалась очень короткой. Она ушла из жизни через несколько месяцев после того, как отметила свое 30-летие.

Музыкальная семья

На самом деле звезду русского шансона, конечно, звали не Катя Огонек, а Кристина Пожарская (Пенхасова). Она родилась на юге, в Краснодарском крае , в поселке Джубга . А произошло это в 1977 году. Мать Кристины была танцовщицей, а отец — музыкантом, поэтому неудивительно, что девочка занималась в музыкальной школе и посещала балетную студию.

Едва закончив среднюю школу, девушка отправилась покорять столицу. Там она начала петь на сцене. Поначалу в ее репертуаре были обычные попсовые песни. Но подобных исполнителей хватало на эстраде и без Кристины. Смекнув это, певица быстро переключилась на другой жанр.

Слава без денег

В середине 1990-х годов компания «Союз Продакшн» запустила новый шансон-проект, участницей которого в результате конкурсного отбора и стала Кристина. Благодаря этому певице удалось прославиться. Поначалу она взяла себе псевдоним Маша Ша, но позже сменила его на другой — Катя Огонек. Для пущей популярности Катя обзавелась и уголовным прошлым. Якобы она сидела в тюрьме по 211-ой статье (в результате автомобильной аварии погиб человек). Сама Огонек отчаянно поддерживала эту легенду. Но, как выяснилось, это действительно была всего лишь легенда.

Несмотря на явный успех на эстраде, по словам близких людей, Пожарская никогда не кичилась своей известностью и не страдала тем, что называют «звездной болезнью». Более того, она даже не заработала на своей певческой карьере каких-либо серьезных средств. До конца дней Кристина жила в Москве на съемной квартире и ровным счетом не имела никаких богатств. Единственным сокровищем была для нее дочь Лера, которая появилась на свет в 2001 году.

Смерть в больнице

24 октября 2007 году заголовки различных изданий запестрели заголовками о кончине Кати Огонек. Везде сообщалось, что певица умерла в результате тяжелой и продолжительной болезни. На самом деле, согласно официальной версии, у Кристины произошла остановка сердца. Чем эта остановка была вызвана, доподлинно неизвестно.

По некоторым данным, Огонек болела эпилепсией и поступила в одну из московских больниц после очередного припадка. Доктора выявили у пациентки нарушения функции почек, были подозрения и на цирроз печени. Именно в связи с последним диагнозом в СМИ пошли слухи о том, что Кристина страдала алкогольной зависимостью. Однако подобные утверждения о себе Огонек слышала еще и при жизни и всякий раз упорно их опровергала.

Певицу похоронили на Николо-Архангельском кладбище столицы. Достойный памятник установить оказалось не на что. Только через 3 года после ее смерти, благодаря благотворительному концерту, деньги на памятник были собраны. На плите певица изображена в полный рост и выгравировано ее сценическое имя, под которым Катю Огонек и узнала вся страна.