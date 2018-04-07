Было — стало: куда пропала бывшая любовь Тимати и экс-участница «Фабрики звезд» Алекса

В 2004 году 16-летняя Саша Чвикова стала известна всей стране: она была одной из самых юных участниц проекта «Фабрика звезд» и дамой сердца начинающего хип-хоп-музыканта Тимати . Теперь сцена так же далека от 28-летней Александры Чвиковой, как и роман с Тимати (с которым она в последний раз записывалась в 2006 году). Новых песен она не выпускает, но зато выпускает ювелирные украшения — под именем Алексы выходят массивные statement-кольца и серьги с крупными необработанными камнями.

— признавалась Алекса в 2014 году в интервью Woman.ru . Сейчас в графе «Город» на ее страничке «ВКонтакте» стоит Донецк , однако в ее Instagram — московские фотографии. Частый герой фотографий и ее молодой человек. О возлюбленном Алекса предпочитает много не говорить, однако его лица не прячет, выкладывает недвусмысленные снимки с поцелуями и всячески подчеркивает — именно он наконец смог принести ей долгожданное счастье:

Подписчики долго волновались по поводу того, что Алексе грозит анорексия, а теперь часто упрекают ее в злоупотреблении бронзаторами и неудачном увеличении губ. На нападки девушка не реагирует. А ты еще помнишь Алексу как исполнительницу хита «Где же ты?»?

Фото: Instagram