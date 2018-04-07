Ещё
Было — стало: куда пропала бывшая любовь Тимати и экс-участница «Фабрики звезд» Алекса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй

Было — стало: куда пропала бывшая любовь Тимати и экс-участница «Фабрики звезд» Алекса 

WMJ.ru 55 минут назад
Фото: WMJ.ru
В 2004 году 16-летняя Саша Чвикова стала известна всей стране: она была одной из самых юных участниц проекта «Фабрика звезд» и дамой сердца начинающего хип-хоп-музыканта Тимати. Теперь сцена так же далека от 28-летней Александры Чвиковой, как и роман с Тимати (с которым она в последний раз записывалась в 2006 году). Новых песен она не выпускает, но зато выпускает ювелирные украшения — под именем Алексы выходят массивные statement-кольца и серьги с крупными необработанными камнями.
— признавалась Алекса в 2014 году в интервью Woman.ru. Сейчас в графе «Город» на ее страничке «ВКонтакте» стоит Донецк, однако в ее Instagram — московские фотографии. Частый герой фотографий и ее молодой человек. О возлюбленном Алекса предпочитает много не говорить, однако его лица не прячет, выкладывает недвусмысленные снимки с поцелуями и всячески подчеркивает — именно он наконец смог принести ей долгожданное счастье:
Подписчики долго волновались по поводу того, что Алексе грозит анорексия, а теперь часто упрекают ее в злоупотреблении бронзаторами и неудачном увеличении губ. На нападки девушка не реагирует. А ты еще помнишь Алексу как исполнительницу хита «Где же ты?»?
Фото: Instagram
WMJ.ru: последние новости
27-летняя певица Нюша ждет первенца? Что думает звезда «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй по поводу своей располневшей фигуры Настя Ивалеева обязана Ивану Урганту своей карьерой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй39
В Индии экстренно сел российский самолёт25
В ФРГ увидели «тройную пользу» для РФ от санкций США48
Не добрался до Украины: танкер снес дом в Босфоре181
От РФ потребовали перестать запугивать ОБСЕ76
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение