В Абхазии обнаружена самая глубокая в мире пещера

Абхазии группа московских спелеологов опустилась на дно самой глубокой в мире пещеры и установили новый рекорд, пишет «ВладТайм».

Пещера, названная в честь, погибшего советского исследователя Александра Веревкина , еще не изучена. Чтобы достигнуть дна, исследователи спускались почти неделю.

«Такого еще не было, то есть мы спускаемся по достаточно узкой пещере, идем достаточно обычным ходом, и вдруг мы попадаем в такое, я не знаю, подземное метро», — рассказал руководитель клуба «Перово-Спелео» Павел Демидов

После того как из затопленной части подняли измерительный лот, выяснилось, что спелеологи находятся на дне — на глубине 2 212 метров. Открытая пещера теперь официально считается самой глубокой в мире.

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Во время спуска спелеологи устраивали ночлег в глубоких каменных нишах. Каждый нес на себе по два десятикилограммовых мешка с оборудованием и едой. Для связи с поверхностью им пришлось тащить на глубину огромные бухты телефонного кабеля.

Вопреки ожиданиям внизу оказалось много живых организмов, часть из которых малоизученна. Спелеологи собрали и доставили на поверхность больше 20 образцов пещерной фауны.

«Это новые виды для науки, которые еще предстоит описать. Различные виды, классы, отряды. В основном это пиявки, ложные скорпионы, многоножки. За длительное время эволюции они полностью адаптировались для существования в подземных биотопах и больше нигде не встречаются», — рассказал научный сотрудник Института биологии внутренних вод имени Папанина Илья Турбанов.

Добавим, самой низкой точкой пещеры Веревкина, куда ранее спускались спелеологи, была отметка в 400 метров. На сегодняшний день отметка в 2212 метров, на которую опустились российские спелеологи, находится почти на 300 метров ниже уровня Черного моря. Ученые не исключают, что подводными тоннелями пещера может соединяться с его акваторией.

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