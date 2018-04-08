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В Абхазии обнаружена самая глубокая в мире пещера
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В Абхазии обнаружена самая глубокая в мире пещера 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Абхазии группа московских спелеологов опустилась на дно самой глубокой в мире пещеры и установили новый рекорд, пишет «ВладТайм».
Пещера, названная в честь, погибшего советского исследователя Александра Веревкина, еще не изучена. Чтобы достигнуть дна, исследователи спускались почти неделю.
«Такого еще не было, то есть мы спускаемся по достаточно узкой пещере, идем достаточно обычным ходом, и вдруг мы попадаем в такое, я не знаю, подземное метро», — рассказал руководитель клуба «Перово-Спелео» Павел Демидов.
После того как из затопленной части подняли измерительный лот, выяснилось, что спелеологи находятся на дне — на глубине 2 212 метров. Открытая пещера теперь официально считается самой глубокой в мире.
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Во время спуска спелеологи устраивали ночлег в глубоких каменных нишах. Каждый нес на себе по два десятикилограммовых мешка с оборудованием и едой. Для связи с поверхностью им пришлось тащить на глубину огромные бухты телефонного кабеля.
Вопреки ожиданиям внизу оказалось много живых организмов, часть из которых малоизученна. Спелеологи собрали и доставили на поверхность больше 20 образцов пещерной фауны.
«Это новые виды для науки, которые еще предстоит описать. Различные виды, классы, отряды. В основном это пиявки, ложные скорпионы, многоножки. За длительное время эволюции они полностью адаптировались для существования в подземных биотопах и больше нигде не встречаются», — рассказал научный сотрудник Института биологии внутренних вод имени Папанина Илья Турбанов.
Добавим, самой низкой точкой пещеры Веревкина, куда ранее спускались спелеологи, была отметка в 400 метров. На сегодняшний день отметка в 2212 метров, на которую опустились российские спелеологи, находится почти на 300 метров ниже уровня Черного моря. Ученые не исключают, что подводными тоннелями пещера может соединяться с его акваторией.
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