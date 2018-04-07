Куда исчезли неразумные хазары?

В VII — X веках государство кочевых тюрков-хазар занимало обширные территории современных постсоветских республик от Средней Азии и Северного Кавказа на востоке до современных Украины Крыма на юго-западе. Хазарский каганат, как и большинство других огромных империй, напоминал собой колосса на глиняных ногах. На его территории проживал пестрый конгломерат различных народов: савиры, булгары, гунны, тюркюты, угры, хазары, славяне, арабы, евреи и многие другие, говорившие на разных языках и исповедовавшие разные религии. На определенной стадии развития государственности (мы не можем уверенно сказать когда точно — возможно в 740 г., а, возможно, позже, в конце VIII — начале IX в. или, по другим предположениям, ок. 860 г.), правящая верхушка Хазарии объявляет иудаизм государственной религией каганата. Тем не менее, на территории каганата исповедовались и другие веры: ислам, христианство и шаманизм.

Развал хазарского государства и развитие научного интереса к нему в XIX веке

В 965-968 годах сильнейшее поражение Хазарии наносит киевский князь Святослав. После этого государство хазар, они сами и даже их имя практически полностью исчезают с политической карты средневековой Европы. Захватывающий сюжет об исчезновении огромной могущественной империи, разрушении ее городов и поселений и почти полном растворении хазар среди народов соседних государств, стали предметами горячих споров и дискуссий, начиная, наверное, с еврейского писателя и поэта XII века Иегуды Галеви и заканчивая востоковедами, богословами, историками, националистами и идеологическими лидерами нового и новейшего времени.

По утверждению Х. Френа (1823) история средневековой Руси была настолько тесно связана с хазарами, что последние стали важным объектом изучения в дореволюционной России . Классическим примером растущего интереса к хазарской теме в России в начале XIX века является известная поэма Александра Пушкина, в которой вещий Олег собирается «отмстить неразумным хозарам». Эта фраза позднее станет известной каждому советскому школьнику. Помимо «Песни о Вещем Олеге» поэт обратится к хазарской теме еще раз — в поэме «Руслан и Людмила», одним из героев которой является соперник витязя Руслана, «полный страстной думы, младой хазарский хан Ратмир».

Среди российских историков в то время существовало две основных тенденции трактовки истории хазар. Консервативные историки (Татищев, Карамзин, Нечволодов) рассматривали освобождение от уплаты дани хазарам и успешный поход князя Святослава как решающие события в процессе становления древнерусского государства и русского народа. Эти исследователи говорили о хазарском иге, о противоборстве леса и степи, и представляли хазар опасными врагами Киевской Руси. Либеральные историки, наоборот, писали о позитивной стороне отношений Хазарии с Русью, об их симбиозе.

Хазария в науке и политике ХХ века

В советский период Хазарский каганат начинает представляться как «паразитическое» феодальное государство, захватившее автохтонные славянские земли и эксплуатировавшее славянских земледельцев. В конце 1940-ых — начале 1950-ых началась идеологическая кампания против М. И. Артамонова, известного советского ученого и археолога, классического исследователя-хазароведа, обвиненного в том, что он не показывает в своих работах истинный «хищнический» характер Хазарского каганата. С этого времени идеологически выдержанным становится образ «паразитического Хазарского каганата», впервые представленный в работах классического исследователя истории Руси Б. Рыбакова.

В 80-ые годы XX века, на волне интереса к беллетристической книге «Хазарский словарь» — довольно талантливому экскурсу в средневековую хазарскую тематику, написанному известнейшим сербским писателем Милорадом Павичем , внимание широкой публики к хазарам и хазарской истории стало еще сильнее.

Теории о потомках хазар

Парадоксально, но факт: чисто научная проблема — история средневекового Хазарского государства — стала серьезной темой в политических играх европейских националистов XX-ХХI веков. Одни из них пытались (и пытаются) применить историю хазар для легитимизации своих политических требований, другие объявляют себя «единственными» и «реальными» потомками хазар, третьи стараются переписать средневековую историю русского, украинского и еврейского народов, используя «хазарский миф».

Особенно часто предметом различного рода псевдо-исторических спекуляций становится о вопрос о том, куда же собственно пропали исчезнувшие в Х-XI веках хазары и кто, соответственно, является наследниками их культуры и государственности. Этот вопрос породил огромное множество абсолютно псевдо-академических и, порой, совершенно абсурдных теорий, маскирующихся под исторические исследования. К примеру, на основании фонетического сходства между словами казак/козак и хазар/хозар о своем происхождении от хазар заявляли идеологи украинского казачества XVIII века. Так, в 1710 году казацкий атаман Иосиф Кириленко написал в письме гетману о том, что московские цари никогда не являлись природными правителями «казацкого народа» начиная еще со времен правления «казацких каганов».

Еврей Артур Кестлер считал хазар «тринадцатым коленом Израиля », от которого произошло все ашкеназское (т.е. европейское) еврейство. Лев Гумилев полагал, что потомками хазар являются славяне — бродники и донские казаки. Романтический караимский националист Авраам Фиркович создал караимскую версию обращения хазар в иудаизм, тем самым стремясь показать превосходство караимов над евреями-рабанитами. Другой караим, Серая Шапшал, пошел еще дальше и стал утверждать, что караимы являются прямыми — и единственными — потомками хазар. Впрочем, караимы — далеко не единственная этническая группа, заявлявшая о своем хазарском происхождении. Вторым наиболее значимым претендентом на хазарское наследие являются, пожалуй, современные крымские евреи-крымчаки. Как и караимы, они отказываются от своего еврейского происхождения и заявляют о том, что они — потомки хазар.

Однако и среди европейских евреев также были претенденты на «хазарское наследство»! В 20-ые-30-ые гг. XX в. польско-еврейские историки, наряду с караимскими, начинают изучать историю хазар, в особенности историю основания еврейских поселений на территории Польши . Некоторые из них (прежде всего, М. Гумплович и И. Шиппер) сделали вывод о том, что хазары сыграли важную роль в формировании европейского еврейства и, более того, что хазарские прозелиты-иудеи могли составлять значительную долю средневекового еврейства Польши и Восточной Европы.

В последнее время большой шум наделала книга «Когда и как вы стали евреями» профессора Тель-авивского университета, историка Шломо Занда. Израильский ученый утверждает, что такой нации, как евреи, попросту не существует, а утверждения евреев об их происхождении с Ближнего Востока — всего лишь миф для оправдания существования государства Израиль. Европейские же евреи, по словам — это потомки тюрков-хазар.

Некоторые исследователи и националисты писали о хазарском происхождении горских евреев Кавказа, славянских иудаистов-субботников и казахов.

Так кто же в действительности является потомками хазар?

На наш взгляд, однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Как отметил М. И. Артамонов, «поиски потомков хазар остаются безуспешными» в основном из-за того, что хазары были ассимилированы кочевниками-половцами (куманами) в XI-XIII веках. Таким образом, вряд ли какой-либо современный народ может реально претендовать на происхождение от хазар. Беспримерное разнообразие своекорыстного использования хазарской истории, проводившееся в разное время представителями различных политических течений и этнических групп, помноженное на запутанный клубок тюрко-еврейских историко-религиозных мотивов, делает хазарскую тему уникальным образцом идеологического искажения средневековой истории.

Принесет ли ХХI век новые образцы использования истории хазар в политических и идеологических целях? Не вызывает сомнения, что изменения в высших идеологических сферах могут также повлиять и на трактовку хазарского мифа, и кто знает, может быть уже в ближайшем будущем исследователи с некоторым изумлением обнаружат пред собой новых «наследников» пушкинских неразумных хазар.