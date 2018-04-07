Был ли Яков Юровский убийцей Николая II

То что Николая II убил именно Юровский (или кто-то другой из многочисленной и разношерстной расстрельной команды 1918 г.), теперь уже не подтвердит никто и ничто. Нет неопровержимых доказательств конкретного участия каждого из тех, кто стрелял в ту июльскую ночь в 11 человек в подвале екатеринбургского Ипатьевского дома.

Кто был тогда Юровский?

Яков Юровский в июле 1918 года состоял комендантом екатеринбургского Дома особого назначения (дома купца Ипатьева). Он не только руководил процессом массового убийства, но и сам стрелял, по воспоминаниям непосредственных участников расстрела царской семьи (их показания были опубликованы в 1960-х гг.).

Подготовка к убийству

До сих пор неясно, был ли прямой приказ из центра на убийство царской семьи или имела место инициатива на местах. Очевидно только, что расстрел в ЦК партии большевиков потом никто, включая Ленина и Свердлова, якобы автора телеграммы о необходимости устранения Николая II и иже с ним, не осудил. По словам члена расстрельной команды Михаила Медведева (Кудрина), Юровский спас «кухонного мальчика», поваренка Леню Седнева, который играл с наследником Алексеем Романовым . Комендант якобы изъял его из списка подлежащих ликвидации. Впрочем, эту «благотворительную» акцию приписывают и другим участникам кровавой вакханалии, в этой истории вообще слишком много «якобы». [С-BLOCK]

Но очевидно, что Леня был единственным выжившим из находившихся в заточении в Ипатьевском доме (во время принятия решения о расстреле). Михаил Медведев признавался, что поначалу перепутал Седнева с цесаревичем и активно возражал против того, чтобы 13-летнего мальчика нецелесообразно убивать. До тех лет, когда убийцы царской семьи обнародовали свои воспоминания (1960-е гг.), Седнев не дожил. Обстоятельства и причины его смерти сегодня тоже покрыты завесой тайны.

В расстреле участвовали как представители Уральского ЧК, так и красноармейцы-латыши. Не все, кстати, согласились убивать. Судя по воспоминаниям того же Медведева, трое отказались, и наганы (револьверы) у них забрали. У тех латышей, которые были не против, помимо винтовок с примкнутыми штыками имелось и иное огнестрельное оружие. Арсенал убийц царской семьи и приближенных к ней был довольно богат: каждый имел по две, а то и по три единицы оружия (сданные отказниками-латышами револьверы тоже пошли в дело). Михаил Медведев упоминает свои бельгийские браунинг и семизарядный наган, а также американский кольт. У Юровского в том числе был немецкий десятизарядный «маузер».

Так кто же убил царя?

Петр Ермаков и По рассказам Михаила Медведева, в расстрельной группе было семеро латышей и пятеро чекистов — он, Юровский, начальник внешней охраны Ипатьевского дома Павел Медведев Григорий Никулин . Когда царская семья и их приближенные глубокой ночью собрались и спустились по приказу в полуподвал Ипатьевского дома, Юровский произносит слова, которые стали последними в жизни большинства из приговоренных (как известно, сразу умерли не все убиенные в ту ночь) — о необходимости их уничтожения.

Михаил Медведев утверждает, что он первым выстрелил в царя. В Николая II стрелял и Юровский. Все перемешалось, пули рикошетили от стен и задевали самих стрелков, многие из 11 жертв были тяжело ранены и их добивали, стреляя и закалывая штыками. Споры о том, кто конкретно убил Николая II, между исполнителями кровавого приговора велись кулуарно и никогда не поддерживались на государственном уровне. Никому из убийц царской семьи, в том числе и Юровскому, это в заслуги не ставили.

Сам Юровский умер в 1938 году от прободения язвы двенадцатиперстной кишки в возрасте 60 лет. Кто знает, если бы не болезнь, смог ли он пережить сталинские репрессии и не постигла бы его участь организаторов расстрела царской семьи — почти всем им советская власть пустила пулю в затылок. А вот большинство чекистов, непосредственно убивавших Романовых и их приближенных, не тронули, они дожили до пенсии. И никогда не жалели о том, что сделали.