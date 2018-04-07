Ещё
Арестован распространитель порно из Апостольской нунциатуры в Вашингтоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Индии экстренно сел российский самолёт
В Индии экстренно сел российский самолёт

Арестован распространитель порно из Апостольской нунциатуры в Вашингтоне 

Вести.Ru 12 минут назад
Фото: Вести.Ru
Власти Ватикана поставили арестовать монсеньера Карло Капеллы за распространение порнографии, пишет ТАСС. Карло Капелла в данный момент находится в казарме жандармерии. Трибунал Ватикана выписал ордер на его арест по итогам расследования. Ранее Капелла служил в Апостольской нунциатуре в Вашингтоне.
Ранее в распространении порнографии монсеньера обвинила Канада. Якобы, Капелла нарушил закон на ее территории в декабре 2016 года. Ватикан подозревает священника в педофилии.
Ранее на родину в Австралию отправился кардинал Римско-католической церкви Джордж Пелл, чтобы предстать перед городским судом Мельбурна по обвинениям в совершении сексуальных преступлений.
Вести.Ru: последние новости
США ввели новые санкции против России Ледяная война: США хотят избавиться от акций неугодных российских компаний "Архимед" показал уникальные российские инновации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не добрался до Украины: танкер снес дом в Босфоре130
В Германии грузовик въехал в толпу людей222
Порошенко пообещал украинцам победу в войне344
Недалекие: суровые русские и кислые американцы7
Мужчина воскрес после 18-часовой остановки сердца56
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение