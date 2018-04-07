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Супруга Рыжего из «Иванушек» опровергла сообщения о его болезни
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Супруга Рыжего из «Иванушек» опровергла сообщения о его болезни 

BFM.RU 18 минут назад
Супруга солиста «Иванушек International» Андрея Григорьева-Апполонова опровергла информацию о его госпитализации. «Андрей дома, все хорошо», — сообщила Марина Банкова РБК.
Она отметила, что не знает, кто распространил недостоверную информацию о здоровье супруга. «Видимо, кому-то стало скучно», — сказала жена музыканта.
О том, что Андрей Григорьев-Апполонов 6 апреля попал в больницу в Москве, сообщило издание Life. По его данным, музыкант пожаловался на боль в желудке и кашель. Врачи диагностировали у него сильный бронхит и язву.
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