Супруга Рыжего из «Иванушек» опровергла сообщения о его болезни 

Супруга солиста «Иванушек International» Андрея Григорьева-Апполонова опровергла информацию о его госпитализации. «Андрей дома, все хорошо», — сообщила Марина Банкова РБК.
Она отметила, что не знает, кто распространил недостоверную информацию о здоровье супруга. «Видимо, кому-то стало скучно», — сказала жена музыканта.
О том, что Андрей Григорьев-Апполонов 6 апреля попал в больницу в Москве, сообщило издание Life. По его данным, музыкант пожаловался на боль в желудке и кашель. Врачи диагностировали у него сильный бронхит и язву.