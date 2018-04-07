Супруга Рыжего из «Иванушек» опровергла сообщения о его болезни

Супруга солиста «Иванушек International» Андрея Григорьева-Апполонова опровергла информацию о его госпитализации. «Андрей дома, все хорошо», — сообщила Марина Банкова РБК.

Она отметила, что не знает, кто распространил недостоверную информацию о здоровье супруга. «Видимо, кому-то стало скучно», — сказала жена музыканта.