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Улицу на юго‑востоке Москвы ограничат 10 апреля из‑за строительства Большого кольца метро
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Улицу на юго‑востоке Москвы ограничат 10 апреля из‑за строительства Большого кольца метро 

РИАМО 18 минут назад
Движение будет ограничено на улице Рогожский Поселок в Москве с 10 апреля из-за строительства участка Большой кольцевой линии метро, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра Транспортного комплекса столицы.
«Ограничение движения в связи со строительством участка Большого кольца метро. Участок: улица Рогожский Поселок от дома 5 до дома 29, строение 9. Период: с 10 апреля по 20 декабря», — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, ограничение будет действовать в круглосуточном режиме. Будут ограничены две полосы с обустройством временных расширений.
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