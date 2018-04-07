«Фулхэм» приблизился к зоне Премьер-лиги

"Евро-Футбол.ру" рассказывает о наиболее интересных субботних матчах в Чемпионшипе.

Протокол игры

Шеффилд Уэнсдей

Фулхэм

07 апреля. Стадион «Хиллсборо» (Шеффилд).

"Фулхэм" продолжил победную серию, обыграв на выезде «Шеффилд Уэнсдей» с минимальным счётом. Лондонцы приблизились к «Кардифф Сити» и теперь всего лишь на два очка отстают от зоны прямого выхода в Премьер-лигу.

Протокол игры

Норвич

(2:0) Деннис Србени 54'

07 апреля. Стадион «Кэрроу Роуд».

"Астон Вилла" переживает не лучший период в сезоне. В субботу бирмингемцы на выезде уступили «Норвичу» со счётом 1:3. Тем не менее, «вилланы» сохраняют четвёртую позицию в таблице Чемпионшипа.

Протокол игры

Дерби

Болтон

(1:0) Пирс Алекс 6'

(2:0) Выдра Матей 33'

(3:0) Лоуренс Том 54'

Запасные: Форсайт Крэйг • Келле Роос • Кио Ричард • Хансон Джейми

07 апреля. Стадион «Прайд Парк» (Дерби).

"Дерби" в родных стенах без проблем разгромил «Болтон». Набор трёх очков позволил «баранам» приблизиться к «Астон Вилле», идущей на четвёртом месте. Между командами пять очков, но у «Дерби» есть игра в запасе.

Протокол игры

Мидлсбро

(1:0) Айяла Даниэль 7'

(2:0) Даунинг Стюарт 31'

Запасные: Фабио да Сильва • Константопулос Димитриос • Фрай Даэл • Харрисон Джек

Запасные: Бридкатт Лайам • Мансьенн Майкл • Личай Эрик • Гедиура Адлен • Капино Стефанос

07 апреля. Стадион «Риверсайд» (Мидлсбро).

"Мидлсбро" уверенно обыграл дома «Ноттингем Форест», забив два гола ещё до перерыва. Команда Тони Пьюлиса продолжает занимать шестое место, то есть остаётся в зоне плей-офф Чемпионшипа.