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«Фулхэм» приблизился к зоне Премьер-лиги
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«Фулхэм» приблизился к зоне Премьер-лиги 

Евро-футбол.Ру 39 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
"Евро-Футбол.ру" рассказывает о наиболее интересных субботних матчах в Чемпионшипе.
Протокол игры
Шеффилд Уэнсдей
Фулхэм
78' Митрович Александр (0:1)
Уайлдсмит Джо • Хант Джек • Венансиу Фредерику • Лис Том • Пудил Даниэль 85' • Бойд Джордж 86' (Матиаш Марку (86') • Пелюпесси Йоей • Бэннан Барри 31' (Баттерфилд Джейкоб (31' 90') • Рич Адам • Нухиу Атдхи • Лукаш Жоау 76' (Форестьери Фернандо (76')
Запасные: Джонс Дэвид • Роудс Джордан • Доусон Кэмерон • Джордан Торнили
Беттинелли МаркусФредерикс Райан • Одуа Денис • Рим Тим • Таргет Мэтт • Макдоналд Кевин • Йохансен Стефан • Кэрни Том • Оджо Шейи 62' (Айте Флойд (62' • Кебано Нескенс 72') • Сесеньон Райан • Митрович Александр
Запасные: Баттон ДэвидНорвуд ОливерКалаш Томаш • Кристи Сайрус • Камара Абубакар
07 апреля. Стадион «Хиллсборо» (Шеффилд).
"Фулхэм" продолжил победную серию, обыграв на выезде «Шеффилд Уэнсдей» с минимальным счётом. Лондонцы приблизились к «Кардифф Сити» и теперь всего лишь на два очка отстают от зоны прямого выхода в Премьер-лигу.
Протокол игры
Норвич
Астон Вилла
(1:0) Мёрфи Джош 45'
(2:0) Деннис Србени 54'
67' Грилиш Джек (2:1)
(3:1) Мэддисон Джеймс 72'
Ганн Эгнус • Пинту Иву • Хэнли Грант • Клозе Тимм • Рид Харрисон 63' 83' (Хулахан Уэсли (83') • Тетти Александер • Вранчич Марио • Мэддисон Джеймс 36' 80' (Циммерман Кристоф (80') • Мёрфи Джош 86' • Деннис Србени 65' 85' (Оливейра Нелсон (85') • Макговерн Майкл
Запасные: Ляйтнер Мориц • Хасбенд Джеймс • Эдвардс Маркус
Джонстон Сэм • Эль-Мухамади Ахмед • Честер Джеймс 90' • Терри Джон • Тейлор Нил • Бьярнасон Биркир • Снодграсс Роберт 55' (Граббан Льюис (55') • Хурихан Конор 68' • Грилиш Джек 82' • Адома Альберт 55' (Коджия Жонатан (55') • Хоган Скотт
Запасные: Единак Майл • Уилан Гленн • Лэнсбери Генри • Банн МаркОнома Джошуа
07 апреля. Стадион «Кэрроу Роуд».
"Астон Вилла" переживает не лучший период в сезоне. В субботу бирмингемцы на выезде уступили «Норвичу» со счётом 1:3. Тем не менее, «вилланы» сохраняют четвёртую позицию в таблице Чемпионшипа.
Протокол игры
Дерби
Болтон
(1:0) Пирс Алекс 6'
(2:0) Выдра Матей 33'
(3:0) Лоуренс Том 54'
Карсон Скотт • Уисдом Андре • Пирс Алекс • Дэвис Кёртис • Бэйрд Крис 80' • Ледли ДжоХаддлстоун Том • Вайманн Андреас • Выдра Матей 69' (Джером Кэмерон (69') • Лоуренс Том 85' (Люк Томас (85') • Наджент Дэвид 69' (Палмер Кейси (69')
Запасные: Форсайт Крэйг • Келле Роос • Кио Ричард • Хансон Джейми
Алнвик Бен • Литтл Марк • Бурк Рис 46' (Амеоби Сэм (46') • Уитер ДэвидБиверс МаркРобинсон Энтони • Ле Фондре Адам 78' • Вела Джошуа • Генри Карл 75' (Оседе Дерик (75') • Караджан Джем • Уилбрахам Аарон 46' (Нун Крэйг (46')
Запасные: Тэйлор ЭндрюДервит Дориан • Клаф Зак • Ховард Марк
07 апреля. Стадион «Прайд Парк» (Дерби).
"Дерби" в родных стенах без проблем разгромил «Болтон». Набор трёх очков позволил «баранам» приблизиться к «Астон Вилле», идущей на четвёртом месте. Между командами пять очков, но у «Дерби» есть игра в запасе.
Протокол игры
Мидлсбро
Ноттингем Форест
(1:0) Айяла Даниэль 7'
(2:0) Даунинг Стюарт 31'
Рэндолф ДарренШоттон Райан 57' • Айяла Даниэль • Гибсон Бен • Фрэнд Джордж • Хаусон ДжонатанБешич Мухамед 63' (Клэйтон Адам (63') • Лидбиттер ГрантТраоре Адама 81' (Ассомбалонга Бритт (81') • Даунинг Стюарт • Бэмфорд Патрик 89' (Крэйни Мартин (89')
Запасные: Фабио да Сильва • Константопулос Димитриос • Фрай Даэл • Харрисон Джек
Пантилимон Костел • Дариква Тендайи • Фигейреду Тобиаш 34' • Фокс ДэниэлОсборн БенУотсон БенКолбэк ДжекЛолли Джо • Томлин Ли • Дауэлл Киран 13' 59' (Бен Бреретон (59') • Веллиос Апостолос 59' (Маккей Барри (59')
Запасные: Бридкатт Лайам • Мансьенн Майкл • Личай Эрик • Гедиура Адлен • Капино Стефанос
07 апреля. Стадион «Риверсайд» (Мидлсбро).
"Мидлсбро" уверенно обыграл дома «Ноттингем Форест», забив два гола ещё до перерыва. Команда Тони Пьюлиса продолжает занимать шестое место, то есть остаётся в зоне плей-офф Чемпионшипа.
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