В какого бога верили татаро-монголы

Монгольская империя в период своего расцвета обладала самыми большими в мире смежными территориями, это было образование, раскинувшееся практически на половину евразийского континента. И одним из факторов, который способствовал относительно мирному сосуществованию народов, её населяющих, была веротерпимость.

Это отношение к религиям было сформулировано на курултае в 1206 году, который и избрал Темучина, основателя империи, верховным правителем, сделав его Чингисханом. Позднее законы о веротерпимости вошли в Яса-Намэ, свод законов Монгольской империи, и потомки Чингисхана старались следовать этим правилам.

Религия правителей

Что касается самих правителей Монгольского государства, то от поколения к поколению, вероисповедание их могло меняться. Впрочем, долгое время, несмотря на смену вероисповедания, мышление, в рамках которого они руководствовались религиозной политикой было типично языческим, а то и попросту религиозно-индифферентным.

Историк русской Церкви, Карташов про того же Чингисхана пишет: «известно, что он не придерживался строго никакого определенного исповедания веры, но, признавая бытие Единого Верховного Существа, вместе с тем боялся и всех остальных божеств: буддийских, мусульманских и христианских, и желал всех их задобрить одинаковым покровительством духовенству всех вер».

Тому же принципу следовали и преемники Темучина. Например, когда к хану Мангу в 1263 году прибыл католический миссионер Рубруквис и предложил «окатоличить» все народы Монгольской империи, да и самому Мангу принять христианство западного обряда, великий хан ответил: «все люди обожают одного и того же Бога, и всякому свобода обожать его как угодно. Благодеяния же Божии, равно на всех изливаемые, заставляют каждого из них думать, будто его вера лучше других».

Собственно, при дворе ханов были представители самых разных религий, которые свободно отправляли богослужения своих культов. Были здесь и языческие жрецы-камы, служащие Небу, были мусульмане и иудеи, и христиане нескольких течений.

Роль христиан

Если говорить о христианах, то особую роль в жизни империи сыграли несториане, в какой-то момент, составившие интеллектуальную элиту империи. Речь идет о племенах уйгуров и кераитов. Уйгуры дали империи письменность. Фактически, они стали чиновниками, той бюрократической прослойкой, которая обеспечивала связность работы всех структур огромного государства. И, естественно, они защищали и продвигали несторианство. А с ним и иные христианские течения.

При этом, влияние уйгуров в империи было так сильно, что даже когда ханы начали принимать ислам, они все равно выделяли именно христианство и стремились упрочить его позиции в империи. К примеру, когда у хана Берге, мусульманина, заболел сын, тот вызвал в качестве целителя Ростовского епископа Кирилла. И этот же хан в Сарае, столице Улуса, учредил епископскую кафедру.

При этом, ислам крайне медленно и неравномерно усваивался монгольскими правителями. Потомки Берге были до 1313 года язычниками, или же не придерживались никакой строгой религиозной системы. Но один из них, хан Ногай, был женат на православной внебрачной дочери византийского императора Михаила Палеолога, Евфросинии.

Жёны ханов — христианки

Хотя в основном, жены ханов были из другого несторианского народа — кераитов. Известна, к примеру, старшая жена Хулагу-хана, Докуз, которая была известной покровительницей христиан. И, более того, отчасти именно под её влиянием великое восточное завоевание, инициированное монголами, приняло характер практически «Крестового похода».

Что касается Золотой или Сарйской Орды, в непосредственном вассалитете которой находилась долгое время и Русь, то в какой-то момент, правители этой части Монгольской империи стали выдавать ярлыки не только на княжение, но «охранные» ярлыки русским митрополитам.

Как указывает все тот же Карташов, делалось это для того, чтобы священники и епископы не подвергались разорениям и незаконным податным сборам со стороны злоупотребляющих властью монгольских чиновников. А коррупция в Империи была столь же велика, сколь и само это государство.

Однако, беспокоились ханы и о религиозной стороне вопроса. К примеру, хан Темир-Менгу в одном из таких ярлыков формулировал: «Мы пожаловали попов и чернецов и всех богадельных людей, да правым сердцем молят за нас Бога, и за наше племя без печали, благословляют нас…; да не клянут нас… Аще ли кто имать неправым сердцем за нас молити Бога, ино тот грех на нем будет».

Есть версия, что Русь начала активно и систематически противостоять монголам с 1480 года во многом именно потому, что монгольские элиты все ближе принимали ислам не только, как религию, но и как идеологию. Проще говоря, в Русской Церкви созрели опасения, что сейчас монголы начнут насаждать на Руси ислам силой.

Впрочем, так это или нет, оставим на совести историков. В любом случае к тому моменту, Монгольские государство, помимо прочего, находилось в состоянии глубокого внутреннего кризиса из-за передела власти, что и позволило в итоге нашей стране выйти из-под ига, хоть и веротерпимого, но весьма и весьма тяжелого для русских людей.