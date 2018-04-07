«Бёрнли» продолжает напрягать «Арсенал», «Вест Бромвич» набрал очки впервые с января 

Завершились ещё пять матчей тридцать третьего тура английской Премьер-лиги, и "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с их результатами.
Протокол игры
Уотфорд
Бёрнли
(1:0) Перейра Роберто 61'
71' Воукс Сэм (1:1)
73' Корк Джек (1:2)
Карнезис Орестис • Янмат Дарил 76' (Окака Стефано (76' 90') • Мариаппа Эдриан • Прёдль Себастьян • Холебас Хосе • Дюкур Абдулайе 56' 85' (Каррильо Андре (85') • Капу Этьен • Кико Фемения • Хьюз Уилл 85' (Ришарлисон (85') • Перейра Роберто • Дини Трой
Запасные: Каткарт Крейг • Гомес Эурелио • Бритос Мигель • Грэй Андре
Поуп Ник • Лоутон Мэттью 90' • Тарковски Джеймс • Лонг Кевин • Уорд Стивен • Леннон Аарон 81' (Хендрик Джефф (81') • Корк Джек • Вествуд Эшли • Н'Куду Жорж-Кевин 33' 70' (Воукс Сэм (70') • Барнс Эшли • Вуд Крис
07 апреля. Стадион «Викарадж Роад» (Уотфорд).
"Бёрнли" на выезде добился волевой победы над «Уотфордом». «Бордовые» пропустили на 61-минуте, но уже через двадцать минут вели в счёте и в итоге набрали три очка. Команда Шона Дайча имеет в своём активе уже 49 очков — «Арсенал» впереди всего лишь на два зачётных балла.
Протокол игры
Вест Бромвич
Суонси
(1:0) Родригес Джей 54'
75' Абрахам Тэмми (1:1)
Фостер Бен • Ньом Аллан • Доусон Крэйг • Хегази Ахмед • Гиббс Киран • Филлипс Мэтт 87' • Ливермо Джейк • Брант Крис 50' • Макклин Джеймс 90' • Родригес Джей 83' (Крыховяк Гжегож (83') • Рондон Саломон
Запасные: Макаули Гарет • Боаз Майхилл • Якоб Клаудио • Бёрк Оливер • Леко Джонатан • Харпер Реким
Фабьянски Лукаш • Нотон Кайл • Ван дер Хорн Майк 46' (Бартли Кайл (46' 90') • Фернандес Федерико • Моусон Алфи • Ольссон Мартин • Айю Андре 85' (Ки Сон-Ён (85') • Кинг Энди 61' (Дайер Натан (61') • Кэрролл Том • Клукас Сэм 55' • Абрахам Тэмми
Запасные: Раутледж Уэйн • Нарсинг Лучано • Малдер Эрвин • Коннор Робертс
07 апреля. Стадион «Хоуторнс» (Вест Бромвич).
"Вест Бромвич" и «Суонси» разошлись миром, обменявшись голами после перерыва. «Дрозды» прервали серию из восьми одних лишь поражений в Премьер-лиге и набрали первые очки в января. Тем не менее, их положение по-прежнему очень плачевно — до зоны выживание десять баллов.
Протокол игры
Ньюкасл
18' Шелви Джонджо (0:1)
75' Перес Айосе (0:2)
(1:2) Варди Джейми 84'
Шмейхель Каспер • Симпсон Дэнни 57' (Окадзаки Синджи (57') • Морган Уэс • Магир Гарри 21' • Чилвел Бенджамин • Адриен Силва • Иборра Висенте 42' (Чодури Хамза (42') • Марез Рияд • Фуссейни Диабате 76' (Грэй Демарай (76') • Олбрайтон Марк • Варди Джейми
Запасные: Якупович Элдин • Фухс Кристиан • Драгович Александр • Ихеначо Келечи
Дубравка Мартин • Йедлин Деандре • Ласcеллс Джамал 21' • Лежён Флорьян • Дамметт Пол • Ритчи Мэтт 55' • Диаме Мохамед 81' (Хейден Исаак (81') • Шелви Джонджо • Кенеди Роберт 64' (Атсу Кристиан (64') • Перес Айосе • Гейл Дуайт 52' 70' (Хоселу Санмартин (70')
Запасные: Кларк Киран • Дарлоу Карл • Манкильо Хави • Мерино Микель
07 апреля. Стадион «Кинг Пауэр» (Лестер).
"Ньюкасл" смог отдалиться от зоны вылета, неожиданно обыграв на выезде «Лестер». Три победы кряду позволили команде Рафаэля Бенитеса подняться на десятое место в турнирной таблице. Продолжение следует.
Протокол игры
Борнмут
Кристал Пэлас
47' Миливоевич Лука (0:1)
(1:1) Муссе Ли 65'
75' Заха Уилфрид (1:2)
(2:2) Кинг Джошуа 89'
Бегович Асмир • Фрэнсис Саймон 82' • Кук Стив • Аке Натан • Дэниелс Чарли • Фрейзер Райан • Кук Льюис 80' (Сурман Эндрю (80') • Гослинг Дэн 76' • Пью Марк 62' (Кинг Джошуа (62') • Дефо Джермейн • Уилсон Каллум 62' (Муссе Ли (62')
Запасные: Боруц Артур • Смит Брэд • Джек Симпсон
Хенесси Уэйн • Биссака Ван-Биссака • Томкинс Джеймс 90' • Сахо Мамаду • Ван Анхольт Патрик • Макартур Джеймс • Кабай Йоан 90' • Миливоевич Лука • Лофтус-Чик Рубен • Таунсенд Андрос • Заха Уилфрид
Запасные: Кавальери Диего • Келли Мартин • Ли Чхон-Ён • Н'Диайе Суаре Папе • Ридевальд Жайро • Фосу-Менса Тимоти • James Daly
07 апреля. Стадион «Вайталити» (Борнмут).
Борющийся на выживание «Кристал Пэлас» дважды выходил вперёд в гостевом матче против «Борнмута». Тем не менее, команда Эдди Хау в обоих случаях отыгрывалась и смогла спасти ничью. «Орлы» продолжают находиться аккурат перед зоной вылета.
Протокол игры
Брайтон
Хаддерсфилд Таун
(1:0) Лоссль Йонас 29'
32' Мунье Стив (1:1)
Райан Мэтью • Скелотто Эзекиль • Даффи Шейн 59' • Данк Льюис • Бонг Гаэтан • Прёппер Дэви 74' • Марч Соломон • Гросс Паскаль 77' (Кайал Барам (77') • Стивенс Дейл • Искьердо Хосе • Мюррей Гленн 67' (Уллоа Леонардо (67')
Запасные: Бруно Сальтор • Крул Тим • Бэлдок Сэм • Голдсон Коннор • Локадия Юрген
Лоссль Йонас • Хадергьонай Флорент • Йоргенсен Матиас • Шиндлер Кристофер • Конголо Теренс • Инс Томас 90' (Куанер Колин (90') • Хогг Джонатан 81' (Биллинг Филип (81') • Муй Аарон • Ван ла Парра Райив 90' (Депуатр Лоран (90') • Притчард Алекс • Мунье Стив
Запасные: Мэлоун Скотт • Коулман Джоэл • Лёв Крис • Смит Том I 07 апреля. Стадион «Фалмер» (Брайтон энд Хоув).
В битве за шесть очков «Брайтон» и «Хаддерсфилд Таун» сильнейшего не выявили. Команды обменялись голами ещё в первом тайме, после чего не радовали болельщиков голами. «Чайки» и «терьеры» не в зоне вылета, но расслабляться им ещё очень рано.