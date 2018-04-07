«Бёрнли» продолжает напрягать «Арсенал», «Вест Бромвич» набрал очки впервые с января

Завершились ещё пять матчей тридцать третьего тура английской Премьер-лиги, и "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с их результатами.

Протокол игры

Уотфорд

Бёрнли

(1:0) Перейра Роберто 61'

07 апреля. Стадион «Викарадж Роад» (Уотфорд).

"Бёрнли" на выезде добился волевой победы над «Уотфордом». «Бордовые» пропустили на 61-минуте, но уже через двадцать минут вели в счёте и в итоге набрали три очка. Команда Шона Дайча имеет в своём активе уже 49 очков — «Арсенал» впереди всего лишь на два зачётных балла.

Протокол игры

Вест Бромвич

Суонси

75' Абрахам Тэмми (1:1)

07 апреля. Стадион «Хоуторнс» (Вест Бромвич).

"Вест Бромвич" и «Суонси» разошлись миром, обменявшись голами после перерыва. «Дрозды» прервали серию из восьми одних лишь поражений в Премьер-лиге и набрали первые очки в января. Тем не менее, их положение по-прежнему очень плачевно — до зоны выживание десять баллов.

Протокол игры

Ньюкасл

18' Шелви Джонджо (0:1)

75' Перес Айосе (0:2)

Запасные: Якупович Элдин • Фухс Кристиан • Драгович Александр • Ихеначо Келечи

Запасные: Кларк Киран • Дарлоу Карл • Манкильо Хави • Мерино Микель

07 апреля. Стадион «Кинг Пауэр» (Лестер).

"Ньюкасл" смог отдалиться от зоны вылета, неожиданно обыграв на выезде «Лестер». Три победы кряду позволили команде Рафаэля Бенитеса подняться на десятое место в турнирной таблице. Продолжение следует.

Протокол игры

Борнмут

Кристал Пэлас

(1:1) Муссе Ли 65'

Запасные: Кавальери Диего • Келли Мартин • Ли Чхон-Ён • Н'Диайе Суаре Папе • Ридевальд Жайро • Фосу-Менса Тимоти • James Daly

07 апреля. Стадион «Вайталити» (Борнмут).

Борющийся на выживание «Кристал Пэлас» дважды выходил вперёд в гостевом матче против «Борнмута». Тем не менее, команда Эдди Хау в обоих случаях отыгрывалась и смогла спасти ничью. «Орлы» продолжают находиться аккурат перед зоной вылета.

Протокол игры

Брайтон

Хаддерсфилд Таун

В битве за шесть очков «Брайтон» и «Хаддерсфилд Таун» сильнейшего не выявили. Команды обменялись голами ещё в первом тайме, после чего не радовали болельщиков голами. «Чайки» и «терьеры» не в зоне вылета, но расслабляться им ещё очень рано.