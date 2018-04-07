В матче 25-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» принимает «Уфу».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Арсенал Тула
Левашов Михаил • Комбаров Кирилл • Хагуш Анри • Беляев Максим • Виктор Альварес • Сунзу Стоппила • Ткачёв Сергей • Берхамов Кантемир • Горбатенко Игорь • Кангва Эванс • Дзюба Артём
Запасные: Шевченко Игорь • Денисов Александр • Александров Михаил • Березин Алексей • Обухов Игорь • Новосельцев Иван • Буранов Данила • Расич Федерико • Аджоев Гурам • Ивакин Ярослав
Беленов Александр • Никитин Алексей • Неделчару Ионуц • Табидзе Джемал • Живоглядов Дмитрий • Салатич Веролюб • Пауревич Иван • Йокич Боян • Обляков Иван • Сысуев Дмитрий • Стоцкий Дмитрий
Запасные: Засеев Азамат • Сухов Александр • Тумасян Денис • Сафрониди Николай • Игбун Сильвестр • Аликин Павел • Шелия Гиорги • Фатаи Кехинде • Карп Кэтэлин • Сейдахмет Еркебулан • Чернов Алексей
07 апреля. Стадион «Арсенал (Тула)».
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