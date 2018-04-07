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«Арсенал» Тула — «Уфа»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Арсенал» Тула — «Уфа»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 25-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» принимает «Уфу».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Арсенал Тула
Левашов МихаилКомбаров Кирилл • Хагуш Анри • Беляев МаксимВиктор Альварес • Сунзу Стоппила • Ткачёв СергейБерхамов КантемирГорбатенко Игорь • Кангва Эванс • Дзюба Артём
Запасные: Шевченко ИгорьДенисов АлександрАлександров МихаилБерезин АлексейОбухов ИгорьНовосельцев ИванБуранов ДанилаРасич ФедерикоАджоев Гурам • Ивакин Ярослав
Беленов АлександрНикитин Алексей • Неделчару Ионуц • Табидзе ДжемалЖивоглядов Дмитрий • Салатич Веролюб • Пауревич Иван • Йокич Боян • Обляков ИванСысуев ДмитрийСтоцкий Дмитрий
Запасные: Засеев АзаматСухов АлександрТумасян ДенисСафрониди НиколайИгбун СильвестрАликин ПавелШелия Гиорги • Фатаи Кехинде • Карп Кэтэлин • Сейдахмет ЕркебуланЧернов Алексей
07 апреля. Стадион «Арсенал (Тула)».
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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