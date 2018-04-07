Мусаев начинает и выигрывает: «Краснодар» переиграл «Зенит» в Санкт-Петербурге

Центральный матч 25-го тура чемпионата России по футболу состоялся в субботу. «Краснодар» приехал в город на Неве.

Протокол игры

Зенит

В начале недели случилось то, чего все давно ждали. Сергей Галицкий за полное безволие команды в решающих матчах уволил Игоря Шалимова . В Петербург краснодарскую команду повёз уже Олег Фоменко . «Краснодар» ужасно провёл последние три матча, вновь позволив всем конкурентам себя обойти. «Уфа», «Динамо» и «Анжи» позволили игрокам тогда ещё Шалимова набрать всего лишь 2 очка. «Зенит» играл не многим лучше, но обогнал «Краснодар» за счёт гостевой победы над «Уфой».

Вообще прошлый матч в заснеженной Уфе выдался очень сложным. Подопечным Манчини с огромным трудом набрали 3 очка, ведь игру пропускали сразу 3 важнейших игрока: Кокорин, Маммана и Кузяев. Никто из них не восстановился и к матчу с «Краснодаром». Но даже без этих футболистов питерцы начали встречу гораздо активнее. Пока «Краснодар» привыкал к питерской погоде успела зазвучать перекладина ворот Синицына. Андрей промахнулся с выходом из ворот, позволив Заболотному сыграть на опережение, но удар Антона пришёлся в каркас.

Затем имел все шансы отличиться Ерохин, разогнавший контратаку после ошибки Олега Шатова. Александр не стал делиться мячом, хлестко пробив метров с 18-и. Над перекладиной просвистел мяч. Оправдаться за невнятную игру на первых минутах и заодно показать себя Роберто Манчини Шатов смог в середине тайма. Длинный заброс Гранквиста прилетел в борьбу, которую Классон проиграл, но отскок как нельзя лучше лёг на ногу Олегу. С лёту выстрелил Шатов, положив мяч под штангу. Красивый получился эпизод.

«Зенит» недолго был догоняющим. Дриусси подключил к атаке Ерохина, который на углу штрафной площади раскачал Рамиреса, и через рикошет поразил ворота Синицына. Почти 8 месяцев не забивал Александр в чемпионате России, что интересно, тогда его жертвой тоже стал «Краснодар». Гости до перерыва создали шикарный шанс на гол, но Перейра, обыгравшись со Смоловым, чуть-чуть не попал в «девятку» с линии штрафной площади. Голевейший был эпизод.

Второй тайм прошёл гораздо спокойнее, но команды изредка баловали шикарными моментами. Вновь активнее был «Зенит», особенно пара Ерохин — Дриусси, которая коротенькой «двоечкой» оставила не у дел оборону гостей, после чего бил в «девятку» Себастьян, но немного не попал. «Краснодар» ответил на это стандартом. Олег Шатов на дальней штанге нашёл Классона, Виктор махнул ногой, однако попасть по мячу из выгоднейшей позиции не сумел. Не ожидал швед, что вся оборона «Зенита» пропустит игровой снаряд.

Хозяева могли вырвать победу, и тоже за них сыграл корнер, но Андрей Синицын вытащил из-под перекладины удар Бранислава Ивановича. Вместо этого питерцы на последних минутах зевнули атаку гостей, пропустив решающий мяч. После серии коротких передач с линии штрафной площади пробил Виктор Классон. Андрей Лунёв вытянулся в струнку, но спасти команду не сумел.