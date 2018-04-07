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«Кёльн» и «Майнц» разошлись миром, гладбахская «Боруссия» и «Вольфсбург» победили
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«Кёльн» и «Майнц» разошлись миром, гладбахская «Боруссия» и «Вольфсбург» победили 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В чемпионате Германии сыграны некоторые матчи 29-го тура.
"Кёльн" и «Майнц» играли в ключевой игре в битве за выживание. «Козлы» не смогли улучшить свои шансы на спасение, сыграв вничью (1:1). В еще двух играх были определены победители, «Боруссия» Мёнхенгладбах была сильнее «Герты» (2:1), а «Вольфсбург» в гостях обыграл «Фрайбург» и отдалился от зоны вылета.
Протокол игры
Кёльн
Майнц
(1:0) Хектор Йонас 7'
50' Де Бласис Пабло (1:1)
Хорн Тимо • Клюнтер Лукас 25' 78' (Кордоба Джон (78') • Мере Хорхе • Хайнц Доминик • Хектор Йонас • Козьелло Венсан 59' 74' (Эзкан Салих (74' 90') • Хёгер МаркоКлеменс Кристиан 80' • Биттенкорт Леонардо • Юя Осако 69' (Писарро Клаудио (69') • Теродде Симон
Запасные: Леманн Маттиас • Кесслер ТомасСоренсен ФредерикЦоллер Симон
Адлер Рене • Донати Джулио 90' 90' • Балогун Леон 44' • Хак Александер • Брозински Даниэль 82' (Онисиво Карим (82') • Гбамин Жан-Филипп • Сердар Суат 66' • Латца Данни 70' • Озтунали Левин 88' (Уджа Энтони (88') • Берггрен Эмиль 69' (Кайсон Робин (69') • Де Бласис Пабло
Запасные: Мюллер Флориан • Де Йонг Найджел • Максим Александру • Хольтманн Геррит
07 апреля. Стадион «Рейн Энерги» (Кёльн).
Протокол игры
Боруссия М  Герта
40' Калу Саломон (0:1)
(1:1) Азар Торган 75'
(2:1) Азар Торган 79'
Зоммер ЯнГинтер МаттиасВестергор Янник • Эльведи Нико • Херрман Патрик 81' (Хофманн Йонас (81') • Крамер Кристоф • Закария Денис 46' (Азар Торган (46') • Кюисанс Микаэль 69' (Дрмич Йосип (69') • Вендт ОскарШтиндль Ларс 90' • Раффаэл де Араужо
Запасные: Янчке Тони • Траоре Ибраима • Зиппель ТобиасБенеш Ласло
Ярстейн Руне • Вайзер Митчелл • Штарк Никлас • Рекик Карим • Платтенхардт Марвин • Майер Арне 85' (Ибишевич Ведад (85') • Лустенбергер Фабиан 88' • Лазаро Валентино • Дарида Владимир 80' (Дуда Ондрей (80') • Калу Саломон 81' (Эшвайн Александер (81') • Зельке Дейви 74'
Запасные: Шелбред Пер-Сильян • Пекарик ПетерКрафт Томас • Торунарига Джордан
07 апреля. Стадион «Боруссия Парк» (Мёнхенгладбах).
Протокол игры
Фрайбург
Вольфсбург
2' Дидави Даниэль (0:1)
83' Дидави Даниэль (0:2)
Шволов Александер • Robin Koch • Гульде Мануэль • Сеюнджю Чаглар 85' (Шустер Юлиан (85') • Штенцель ПаскальСьерро Венсан 81' (Капустка Бартош (81') • Хёфлер Николас • Гюнтер Кристиан • Хаберер ЯникПетерсен Нильс • Кат Флориан 74' (Кляйндинст Тим (74')
Запасные: Гикевич Рафал • Кюблер Лукас • Кемпф Марк-Оливер • Patrick Kammerbauer
Кастельс КоэнВерхаг ПаульЕккель ПаульКнохе Робин • Виллиам Фуртадо 68' • Дидави Даниэль • Камачо Начо • Арнольд Максимилиан • Брекало Йосип 90' (Базур Рихедли (90') • Nany Dimata 74' (Ориги Дивок (74') • Малли Юнус
Запасные: Грюн Макс • Штеффен Ренато • Реджбекай ЭлвисОсимхен Виктор • Dominik Franke III  07 апреля. Стадион «Шварцвальд» (Фрайбург).
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