«Кёльн» и «Майнц» разошлись миром, гладбахская «Боруссия» и «Вольфсбург» победили

В чемпионате Германии сыграны некоторые матчи 29-го тура.

"Кёльн" и «Майнц» играли в ключевой игре в битве за выживание. «Козлы» не смогли улучшить свои шансы на спасение, сыграв вничью (1:1). В еще двух играх были определены победители, «Боруссия» Мёнхенгладбах была сильнее «Герты» (2:1), а «Вольфсбург» в гостях обыграл «Фрайбург» и отдалился от зоны вылета.

Протокол игры

Майнц

50' Де Бласис Пабло (1:1)

Запасные: Мюллер Флориан • Де Йонг Найджел • Максим Александру • Хольтманн Геррит

07 апреля. Стадион «Рейн Энерги» (Кёльн).

Протокол игры

Боруссия М Герта

40' Калу Саломон (0:1)

(1:1) Азар Торган 75'

(2:1) Азар Торган 79'

07 апреля. Стадион «Боруссия Парк» (Мёнхенгладбах).

Протокол игры

Фрайбург

83' Дидави Даниэль (0:2)