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Завершился конкурс профмастерства медицинских сестер военно-медицинских организаций Минобороны РФ центрального подчинения
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Завершился конкурс профмастерства медицинских сестер военно-медицинских организаций Минобороны РФ центрального подчинения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Конкурс «Лучшая медицинская сестра-2018» проходил в филиале Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Москве.
В Москве в филиале Военно-медицинской академии (ВМА) имени С. М. Кирова состоялся конкурс профессионального мастерства медицинских сестер военно-медицинских организаций Минобороны РФ центрального подчинения «Лучшая медицинская сестра-2018».
Кроме филиала ВМА организатором конкурса являлось Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ. Заместитель начальника ГВМУ генерал-майор медицинской службы Александр Власов торжественно открыл конкурс.
Финалисты конкурса показали высокий профессионализм в организации компетентного подхода в области сестринской деятельности и качество оказания сестринской помощи.
Финальный этап конкурса состоял из выполнения манипуляции в соответствии с ситуационной задачей. Для конкурсных заданий были отобраны манипуляции в соответствии с отраслевыми стандартами.
Оценка выполнения манипуляции проводилась по оценочному алгоритму — чек-листу, в котором каждое действие, выполненное согласно стандарта, оценивалось в один балл. Если конкурсант не выполнил необходимое действие — балл не начислялся.
Время, отведенное для выполнения задания, составляло 10 минут. Во время выполнения манипуляции проводилась видеотрансляция с записью.
Победители конкурса и призеры были определены по итоговой сумме баллов, состоящей из результатов тестирования второго этапа, оценки портфолио и баллов за выполнение манипуляции.
Победителям конкурса и призерам вручены дипломы, памятные призы и ценные подарки.
Победителем конкурса профессионального мастерства медицинских сестер военно-медицинских организаций Минобороны Российской Федерации центрального подчинения «Лучшая медицинская сестра — 2018» стала Анна Татаринова, медицинская сестра филиала № 3 ФГБУ «ГВКГ имени Н. Н. Бурденко» МО РФ.
2-е место — у Юлии Денисовой, медицинской сестры ФКУ «ЦВКГ имени П. В. Мандрыка» МО РФ, 3-е место заняла Наталья Киселева, медицинская сестра ФГБУ «12 КДЦ» МО РФ.
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