Завершился конкурс профмастерства медицинских сестер военно-медицинских организаций Минобороны РФ центрального подчинения

Конкурс «Лучшая медицинская сестра-2018» проходил в филиале Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Москве

В Москве в филиале Военно-медицинской академии (ВМА) имени С. М. Кирова состоялся конкурс профессионального мастерства медицинских сестер военно-медицинских организаций Минобороны РФ центрального подчинения «Лучшая медицинская сестра-2018».

Кроме филиала ВМА организатором конкурса являлось Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ. Заместитель начальника ГВМУ генерал-майор медицинской службы Александр Власов торжественно открыл конкурс.

Финалисты конкурса показали высокий профессионализм в организации компетентного подхода в области сестринской деятельности и качество оказания сестринской помощи.

Финальный этап конкурса состоял из выполнения манипуляции в соответствии с ситуационной задачей. Для конкурсных заданий были отобраны манипуляции в соответствии с отраслевыми стандартами.

Оценка выполнения манипуляции проводилась по оценочному алгоритму — чек-листу, в котором каждое действие, выполненное согласно стандарта, оценивалось в один балл. Если конкурсант не выполнил необходимое действие — балл не начислялся.

Время, отведенное для выполнения задания, составляло 10 минут. Во время выполнения манипуляции проводилась видеотрансляция с записью.

Победители конкурса и призеры были определены по итоговой сумме баллов, состоящей из результатов тестирования второго этапа, оценки портфолио и баллов за выполнение манипуляции.

Победителям конкурса и призерам вручены дипломы, памятные призы и ценные подарки.