Сушите крылья, господа: санкции США против «РусАла»нанесут сильный удар по авиапрому Европы

Рост цен на контракты на алюминий на Лондонской бирже, вызванный санкциями против "РусАЛа" , наносит сильный удар по экономике ЕС , в частности, по авиапрому, говорит главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев

Контракты на алюминий резко выросли в цене на Лондонской бирже металлов. Причиной стали опасения, вызванные санкциями против российской компании «РусАл» — не исключается, что это нарушит нормальные поставки металла на мировой рынок.

До объявления о санкциях цены на металл снижались из-за введения США пошлин на импорт алюминия. При этом Биржа ранее заявила, что торги металлом, произведенным «РусАлом», пока не будут запрещены.

На российскую компанию приходится около 7% мирового производства алюминия.

Опасная волатильность

Подобные санкции и последующие скачки цен оказывают серьезное влияние на экономику стран-потребителей, говорит Михаил Беляев.

"Алюминий, материал, не очень понятный обывателю в смысле применения, на самом деле используется в широком спектре отраслей промышленности. И это не только авиастроение, а и пищевая промышленность в том числе, где алюминий применяется в огромных объемах. Соответственно, повышение цен на этот металл лихорадит экономики, делает их — что самое главное — непредсказуемыми", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Волатильность, создающая проблемы бизнесу в планировании, подрывает экономики стран, прежде всего, влияет на европейскую экономику, которая и так частично находится в преддепрессивном состоянии, отметил Михаил Беляев: «Для экономики Европы эти ценовые перепады — крайне отрицательный момент».

"РусАЛ" еще раньше попал под «прицел» США, когда в марте Вашингтон ввел пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США. Москва заявляла о возможности оспаривания этого решения в ВТО