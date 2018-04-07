Сушите крылья, господа: санкции США против «РусАла»нанесут сильный удар по авиапрому Европы 

Рост цен на контракты на алюминий на Лондонской бирже, вызванный санкциями против "РусАЛа", наносит сильный удар по экономике ЕС, в частности, по авиапрому, говорит главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.
Контракты на алюминий резко выросли в цене на Лондонской бирже металлов. Причиной стали опасения, вызванные санкциями против российской компании «РусАл» — не исключается, что это нарушит нормальные поставки металла на мировой рынок.
До объявления о санкциях цены на металл снижались из-за введения США пошлин на импорт алюминия. При этом Биржа ранее заявила, что торги металлом, произведенным «РусАлом», пока не будут запрещены.
На российскую компанию приходится около 7% мирового производства алюминия.
Опасная волатильность
Подобные санкции и последующие скачки цен оказывают серьезное влияние на экономику стран-потребителей, говорит Михаил Беляев.
"Алюминий, материал, не очень понятный обывателю в смысле применения, на самом деле используется в широком спектре отраслей промышленности. И это не только авиастроение, а и пищевая промышленность в том числе, где алюминий применяется в огромных объемах. Соответственно, повышение цен на этот металл лихорадит экономики, делает их — что самое главное — непредсказуемыми", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».
Волатильность, создающая проблемы бизнесу в планировании, подрывает экономики стран, прежде всего, влияет на европейскую экономику, которая и так частично находится в преддепрессивном состоянии, отметил Михаил Беляев: «Для экономики Европы эти ценовые перепады — крайне отрицательный момент».
Напомним, что ранее США ввели новые санкции против 38 российских бизнесменов, политиков и компаний. В список вошли министр внутренних дел Владимир Колокольцев и секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, а также председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент «РусАла» Олег Дерипаска, председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг.
"РусАЛ" еще раньше попал под «прицел» США, когда в марте Вашингтон ввел пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США. Москва заявляла о возможности оспаривания этого решения в ВТО.
"В прошлом году мы экспортировали в США алюминия на 1,5 млрд Среди экспортеров стали и алюминия США мы занимаем 3-4 место. Наши некоторые экспортеры уже заявили, что само по себе введение заградительных пошлин неприятно, не не смертельно, прибыль снизится, но не уйдет совсем", — говорил ФБА «Экономика сегодня» эксперт РИСИ Вячеслав Холодков.