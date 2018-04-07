«Оренбург» не отстаёт от лидера после минимальной победы в Химках

Прозвучали финальные свистки ещё в паре матчей 31-го тура ФНЛ. «Оренбург» набрал важные очки в Химках , обыграв местную команду со счётом 1:0 благодаря голу Хасана Мамтова на 41-й минуте.

В параллельной игре «Волгарь» и «Сибирь» за два тайма так и не размочили счет — 0:0.

"Оренбург" продолжает делить второе место с отставанием от лидера всего в одно очко.

Протокол игры

ФК Химки

41' Мамтов Хасан (0:1)

07 апреля.

Протокол игры

Волгарь

Сибирь

07 апреля.