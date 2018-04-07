«Оренбург» не отстаёт от лидера после минимальной победы в Химках 

Прозвучали финальные свистки ещё в паре матчей 31-го тура ФНЛ. «Оренбург» набрал важные очки в Химках, обыграв местную команду со счётом 1:0 благодаря голу Хасана Мамтова на 41-й минуте.
В параллельной игре «Волгарь» и «Сибирь» за два тайма так и не размочили счет — 0:0.
"Оренбург" продолжает делить второе место с отставанием от лидера всего в одно очко.
Протокол игры
ФК Химки
41' Мамтов Хасан (0:1)
Исупов Вячеслав • Лисинков Айдар • Данилкин Егор • Яковлев Андрей • Заика Кирилл • Поярков Денис 89' (Алиев Камран (89') • Батов Максим 66' (Веркашанский Сергей (66') • Мостовой Андрей • Талалай Денис • Радченко Александр • Петрусёв Михаил 60' (Караев Давид (60')
Запасные: Книга Денис • Зубарев Владимир • Пичугин Максим • Яковлев Максим • Алибеков Муталип • Никитянов Владислав • Зорников Дмитрий
Фролов Евгений • Бегич Силвие • Малых Андрей 79' (Попов Артём (79') • Ойеволе Адессойе • Терехов Сергей • Удалый Игорь • Бреев Сергей • Попович Денис • Сутормин Алексей 65' (Ефремов Дмитрий Владиславович (65') • Афонин Вадим • Мамтов Хасан 71' (Козлов Андрей (71')
Запасные: Делькин Артём • Чиркин Григорий • Плопа Максим • Андреев Дмитрий • Коронов Игорь • Руденко Александр • Парняков Владимир • Васиев Фархад
07 апреля.
Протокол игры
Волгарь
Сибирь
Арапов Дмитрий • Иванов Дмитрий • Бердников Алексей • Запрудских Виталий • Григорьев Антон • Шалаев Олег • Пустозёров Алексей 72' (Горулёв Виталий (72') • Букия Темури 76' (Соломатин Павел (76') • Бабаев Владлен 89' (Пилиев Ника (89') • Болонин Александр • Газзаев Руслан
Запасные: Бабырь Алексей • Жабкин Михаил • Терновский Дмитрий • Мурачёв Олег • Степанов Александр Вячеславович • Лесников Дмитрий • Козлов Данила
Цыган Николай • Гладышев Алексей 74' (Азаров Владимир (74') • Чеботару Евгений • Аравин Алексей • Цховребов Валерий • Ларенц Вячеслав • Макаренко Александр 90' • Кушнирук Антон • Дегтярёв Александр • Дудолев Артём 56' (Коржунов Артём (56') • Житнев Максим
Запасные: Андреев Максим • Киселёв Максим Вадимович • Парфинович Роман • Копаев Кирилл
07 апреля.