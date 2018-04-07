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«Оренбург» не отстаёт от лидера после минимальной победы в Химках
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«Оренбург» не отстаёт от лидера после минимальной победы в Химках 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Прозвучали финальные свистки ещё в паре матчей 31-го тура ФНЛ. «Оренбург» набрал важные очки в Химках, обыграв местную команду со счётом 1:0 благодаря голу Хасана Мамтова на 41-й минуте.
В параллельной игре «Волгарь» и «Сибирь» за два тайма так и не размочили счет — 0:0.
"Оренбург" продолжает делить второе место с отставанием от лидера всего в одно очко.
Протокол игры
ФК Химки
Оренбург
41' Мамтов Хасан (0:1)
Исупов ВячеславЛисинков АйдарДанилкин ЕгорЯковлев АндрейЗаика КириллПоярков Денис 89' (Алиев Камран (89') • Батов Максим 66' (Веркашанский Сергей (66') • Мостовой Андрей • Талалай Денис • Радченко АлександрПетрусёв Михаил 60' (Караев Давид (60')
Запасные: Книга Денис • Зубарев ВладимирПичугин МаксимЯковлев Максим • Алибеков Муталип • Никитянов ВладиславЗорников Дмитрий
Фролов Евгений • Бегич Силвие • Малых Андрей 79' (Попов Артём (79') • Ойеволе Адессойе • Терехов СергейУдалый ИгорьБреев СергейПопович ДенисСутормин Алексей 65' (Ефремов Дмитрий Владиславович (65') • Афонин Вадим • Мамтов Хасан 71' (Козлов Андрей (71')
Запасные: Делькин АртёмЧиркин ГригорийПлопа МаксимАндреев ДмитрийКоронов ИгорьРуденко АлександрПарняков Владимир • Васиев Фархад
07 апреля.
Протокол игры
Волгарь
Сибирь
Арапов ДмитрийИванов ДмитрийБердников Алексей • Запрудских Виталий • Григорьев АнтонШалаев ОлегПустозёров Алексей 72' (Горулёв Виталий (72') • Букия Темури 76' (Соломатин Павел (76') • Бабаев Владлен 89' (Пилиев Ника (89') • Болонин АлександрГаззаев Руслан
Запасные: Бабырь АлексейЖабкин МихаилТерновский ДмитрийМурачёв ОлегСтепанов Александр ВячеславовичЛесников ДмитрийКозлов Данила
Цыган НиколайГладышев Алексей 74' (Азаров Владимир (74') • Чеботару ЕвгенийАравин АлексейЦховребов ВалерийЛаренц ВячеславМакаренко Александр 90' • Кушнирук АнтонДегтярёв АлександрДудолев Артём 56' (Коржунов Артём (56') • Житнев Максим
Запасные: Андреев МаксимКиселёв Максим ВадимовичПарфинович Роман • Копаев Кирилл
07 апреля.
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