В Саудовской Аравии хотят построить самую большую в мире солнечную ферму

Сейчас она существует только на бумаге, в форме меморандума о взаимопонимании. Но если ее построят, недавно анонсированный солнечный фотоэлектрический проект в Саудовской Аравии побьет все рекорды. Он будет больше любого существующего солнечного проекта в 100 раз. По завершении строительства, которое намечено на 2030 год, ферма сможет вырабатывать 200 гигаватт энергии. Проект поддерживает Softbank Group и новый наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед Бин Салман.

Солнечный парк пустыни Тенггер в Китае , известный также как «Великая стена солнца», это самая большая в мире функционирующая солнечная ферма мощностью 1,5 ГВт. В настоящее время строятся фермы побольше, в том числе Westlands Solar Park, которая будет иметь уже 2,7 ГВт мощности. Но они меркнут на фоне зарождающегося саудовского проекта; два солнечных парка на ранних стадиях будут иметь мощность 7,2 ГВт и по плану они начнут вырабатывать энергию уже в следующем году.

Самая большая солнечная электростанция в мире

Саудовский проект имеет смысл сравнить с проектами покрупнее, на уровне стран или даже планет. В настоящее время Саудовская Аравия вырабатывает 77 ГВт электроэнергии. С новым проектом выработка практически утроится. Текущая общая мощность солнечной фотоэлектрической генерации во всем мире (!) составляет 303 ГВт. Другими словами, эта новая солнечная ферма сможет потягаться в объемах генерации электричества чуть ли не со всем миром.

Конечно, практическое удвоение выработки мировой солнечной электроэнергии обойдется дорого; сейчас в бюджет проекта закладываются 200 миллиардов долларов (хотя, впрочем, если сравнивать это с 20 миллиардами долларов на полгигаватта энергии синтеза, это не так уж и плохо). Но этот проект также поможет решить ряд проблем для саудитов.

Во-первых, солнечная энергия отлично вырабатывается в пустыне. Яркость высокая, свободного места много, а пиковый спрос обусловлен необходимостью кондиционирования воздуха в городах и поэтому соответствует пиковой нагрузке. Во-вторых, запасы нефти исчерпаемы, и однажды им придет конец. Саудовская Аравия, являясь одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, планирует диверсифицировать свою экономику и делает это правильно.