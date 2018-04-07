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Во Франции в воскресенье отменят ряд поездов из-за забастовки
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Во Франции в воскресенье отменят ряд поездов из-за забастовки 

РИА Новости 29 минут назад
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Только пятая часть скоростных поездов TGV и треть электричек TER и Transilien будет доступна французам в воскресенье из-за забастовки сотрудников Национальной компании железных дорог Франции SNCF, заявил заместитель генерального директора компании Франции Матиас Вишера.
"Что касается поездов дальнего следования, то есть TGV и Intercites, то в путь выйдет один из пяти поездов… И, таким образом, завтра будут доступны 142 скоростных поезда TGV. Что касается ежедневных поездов, то есть Transilien и TER, в среднем в путь выйдет один из трех поездов", — заявил Вишера. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
По словам заместителя гендиректора SNCF, процент бастующих в воскресенье сотрудников компании составит 35%, причем речь идет только о тех работниках, которые «ответственны за движение поездов», то есть о машинистах, контроллерах и диспетчерах.
Железнодорожники выступают против планирующейся правительством Франции реформы железнодорожной компании. Она, в частности, предполагает введение в железнодорожную отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правового статуса железнодорожника, который дает ряд льгот.
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