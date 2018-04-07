В Калининграде малый бизнес начнет гармонировать с городом. Проекты, не соответствующие дизайн-коду, не согласуют

Власти Калининграда призвали малый бизнес следовать правилам и соответствовать дизайн-коду. Проекты, которые не вписываются во внешний облик города, никто не согласует, пишет калининградское агентство «Прибыль».

Встречи с предпринимателями проводит главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов . На них приглашают владельцев магазинов, аптек, кафе и офисов, расположенных на первых этажах зданий центральных улиц города.

Дизайн-код для Калининграда разработало КБ Стрелка». Это свод правил, определяющий внешний облик, оформление и порядок размещения стилистически единых элементов городской среды. Правила касаются в том числе вывесок и рекламных материалов.

артур крупин

замглавы администрации Калининграда

«То, что на сегодняшний день разрабатывается, включает в себя, в том числе, и ранее выполненные в Калининграде наработки. Это правила рекламы, типы и виды рекламных конструкций, вопросы, связанные с внешним обликом объектов городской среды, ранее разработанные колористические схемы. И, безусловно, все это сейчас модернизируется в лучшую сторону с учетом мирового опыта».

Как отмечает агентство, некоторые предприниматели относятся к требованиям властей настороженно. Перед встречей с бизнесменами чиновники сфотографировали первые этажи зданий и заявили, что ни один фасад пока не соответствует дизайн-коду полностью. Это значит, что бизнесу придется вкладываться во внешнюю отделку кафе, магазинов и офисов.

В администрации говорят, что некоторым из них придется полностью переделать облицовку. На встрече с Анисимовым предприниматели спрашивали, за чей счет они должны будут это делать.

юрий вишняков

владелец магазина

«У большинства предпринимателей есть согласованные проекты по рекламе, которые раньше утверждали и, соответственно, давали возможность на какой-то определенный период времени пользоваться этими рекламами. И поэтому сейчас у них законный вопрос возникает, что если они недавно сделали рекламу, за чей счет они должны переделывать?».

Анисимов объяснил собравшимся, что власти не заставляют их менять согласованные заранее вывески, но рекомендуют сделать это до 1 мая. Все новые проекты придется сверять с дизайн-кодом, который можно найти на сайте администрации.

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