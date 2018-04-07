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Террорист из французского СИЗО два месяца писал в Facebook про блинчики и поэмы
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Террорист из французского СИЗО два месяца писал в Facebook про блинчики и поэмы 

Вести.Ru 1 час назад
Предполагаемый террорист Аймен Бальбали, содержащийся с декабря 2017 года в следственном изоляторе французской тюрьмы Френ, два месяца пользовался мобильником и прямо из камеры вел страницу в «Фейсбуке». Там он публиковал фотографии семьи и рецепты блинчиков, исламские поэмы и изображения пыток в печально известной иракской тюрьме Абу-Грейб, пишет Le Parisien.
Бальбали подозревают в планировании теракта: по данным следователей, он и двое его сообщников хотели взорвать здание в 16-м округе Парижа 30 сентября прошлого года. При этом с 12 декабря 2017 года по 6 февраля 2018-го он общался с внешним миром через «Фейсбук». В феврале в ходе обыска камеры Бальбали были найдены два айфона, спрятанных под матрасом. На тот момент у предполагаемого террориста было около 600 виртуальных друзей.
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