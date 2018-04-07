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В Москве стартовал фестиваль «Пасхальный дар»
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В Москве стартовал фестиваль «Пасхальный дар» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Фестиваль «Пасхальный дар» открылся сегодня сразу на нескольких площадках в Москве, для гостей подготовили игры, квесты и другие мероприятия, передает корреспондент РИАМО в субботу.
На Тверском бульваре расположились временные постройки с представителями приютов для домашних животных. Гости смогут узнать о том, как взять из приюта собаку или кошку. На каждом животном есть ошейник с бейджиком, на котором указано имя питомца.
Рядом стоит мобильная ветеринарная станция, где каждый желающий может бесплатно вакцинировать свое животное и дать пройти ему полное обследование.
Также по всему Тверскому бульвару стоят специальные площадки, где собаки могут побегать, и будки, в которых животных бесплатно стригут.
На улице Кузнецкий мост появились декорации волшебного леса, в котором стоят площадки, где будут проходить мастер-классы для всей семьи, на которых всех желающих научат красиво расписывать пасхальные яйца и куличи. Также на площадке можно будет попробовать пасхальные куличи с экзотическими вкусами и даже вареные страусиные яйца.
«У нас есть уникальные виды куличей, с вялеными кумкватами, черными трюфелями и мадагаскарской ванилью», — сказал шеф-повар торгового дома ЦУМ Георгий Денисенков.
На площади Революции также раскинулись большие декорации с торговыми палатками, где можно перекусить. Но большое внимание посетителей конечно привлекла площадка по мини гольфу, где каждый желающий мог посоревноваться в игре с профессиональными спортсменами.
Фестиваль «Пасхальный дар» будет проходить в Москве с 7 по 15 апреля на 38 разных площадках. Гостей фестиваля ждут пасхальные угощения от московских рестораторов, отличный выбор сувениров, богатая развлекательная программа для детей и взрослых! Кроме того, у гостей фестиваля будет возможность поучаствовать в благотворительных проектах.
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