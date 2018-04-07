Вулин: Сербские ВВС укрепят МИГи из Белоруссии и российские вертолеты 

Сербия получит новые российские вертолеты, а с Белоруссией сейчас прорабатывается вопрос о приобретении нескольких истребителей МиГ-29. Об этом заявил министр обороны данной балканской страны Александр Вулин.
Политик в интервью телеканала «Прва» сообщил, что Сербия получит новые российские вертолеты «в конце этого или начале следующего года» (речь идет о приобретении четырех транспортных Ми-17 и четырех боевых Ми-35 — прим. «РГ»), и уже в ближайшие дни «будут проработаны технические детали» и подписан договор с Белоруссией о приобретении нескольких истребителей МиГ-29.
Как отметил Александр Вулин, сербская армия «старается как можно больше оснастить свои силы и вооружаться».
"Именно потому, что мы очень хорошо знаем, какова ценность мира, мы должны всегда быть готовы к самому худшему сценарию", — подчеркивает министр, добавляя, что «вооруженная Сербия — это миролюбивая Сербия и гарант мира на Балканах».
Сербский политик выразил также позицию руководства страны относительно перспектив взаимодействия с РФ.
"Россия всегда может рассчитывать на то, что пока президентом Сербии является Александр Вучич, Сербия никогда не будет вводить антироссийские санкции и не будет участвовать в антироссийской истерике", — считает Вулин.