Исчезнувшие 15-летние девушки сами вернулись домой

Волонтёры поискового отряда «Доброспас Новосибирск » сообщили, что пропавшие 4 апреля Ксения Богданова и Маргарита Сафронова нашлись.

«Они в порядке, сами вернулись [домой]», — подтвердил корреспонденту НГС координатор поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Алексей Романов . Причины их пропажи волонтёры держат в тайне.

Пятнадцатилетних Ксению Богданову и Маргариту Сафронову волонтёры и полицейские искали с 4 апреля — они пропали вместе с ещё одной девочкой-подростком, 14-летней Кристиной Степанищевой. Младшая девочка нашлась первой — ей пришлось давать объяснения в полиции.