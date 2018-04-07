Ещё
Исчезнувшие 15-летние девушки сами вернулись домой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исчезнувшие 15-летние девушки сами вернулись домой 

ngs.ru 17 минут назад
Фото: ngs.ru
Волонтёры поискового отряда «Доброспас Новосибирск» сообщили, что пропавшие 4 апреля Ксения Богданова и Маргарита Сафронова нашлись.
«Они в порядке, сами вернулись [домой]», — подтвердил корреспонденту НГС координатор поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Алексей Романов. Причины их пропажи волонтёры держат в тайне.
Пятнадцатилетних Ксению Богданову и Маргариту Сафронову волонтёры и полицейские искали с 4 апреля — они пропали вместе с ещё одной девочкой-подростком, 14-летней Кристиной Степанищевой. Младшая девочка нашлась первой — ей пришлось давать объяснения в полиции.
Сегодня в Новосибирске закончились поиски других подростков —13-летней Оксаны Пономарёвой и 14-летней Дарьи Кузьминой. Девочек уже отправили к родителям.
ngs.ru: последние новости
Буйный новосибирец бросал вещи из окна квартиры — полиция оцепила его дом Бывшую сотрудницу МТС обвинили в продажах информации о десятках абонентов Прокололись на асфальте: прокуратура уличила в мошенничестве подрядчиков таможни
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер высказался о действиях США в адрес РФ79
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован19
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар100
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь161
Россия направила ноту Британии111
Видео
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение