Реформы Егора Гайдара: как это было

С нового, 1992 года началась реализации программы перехода России к рыночной экономике, осуществляемая правительством во главе с председателем, Президентом России Борисом Ельциным и его заместителем по вопросам экономической политики (затем первым заместителем и исполняющим обязанности председателя Правительства) Егором Гайдаром . В декабре 1992 года Гайдар под огнём критики был отправлен в отставку и заменён на Виктора Черномырдина . Но созданная им за 1992 год экономическая система в своей основе сохранилась до наших дней.

Экономическое и идейное обоснование реформ

Явный экономический кризис в СССР начался в конце 80-х годов. Тогда же, в качестве меры преодоления кризиса, стали предлагаться проекты перевода советской экономики на капиталистические рельсы. Это предусматривало не только отказ от государственных планов выпуска продукции и переход к рыночному ценообразованию, но и приватизацию многих предприятий государственного сектора. Стагнация госсектора к началу 90-х годов стала очевидной, хотя до сих пор нет однозначного мнения об его главных причинах: были они чисто экономическими или же политическими. Возможности для частного предпринимательства начали открываться ещё при М. С. Горбачёве. Некоторые связывают экономические трудности последних лет существования СССР как раз с тем, что государственные предприятия начали продавать свою продукцию через частный сектор, который, ничего не производя, получал спекулятивную прибыль. Инфляция в последние два года правления Горбачёва заметно выросла, жизненный уровень большинства населения начал падать. Тогда же появились первые легальные советские миллионеры. Реформы Гайдара продолжили в целом ту же линию, которая сложилась при Горбачёве, только более радикально и в ускоренном темпе. Перед её началом в обществе и в политических кругах шла дискуссия о том, как проводить явно назревшие реформы. Наиболее известной альтернативной программой перехода к капитализму были знаменитые «500 дней», подготовленные коллективом экономистов под руководством академика Станислава Шаталина Григория Явлинского , предложенные ещё руководству СССР при Горбачёве в 1990 году. Этот проект поддержал тогдашний председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков . В сентябре 1990 года проект был утверждён, однако к его реализации так и не приступили по политическим причинам. Помимо того, что «500 дней» были рассчитаны на их проведение в масштабе всего Советского Союза, у последнего руководства СССР явно отсутствовала политическая воля для претворения в жизнь своих планов. Ельцин с августа 1991 года взял курс на выход Российской Федерации из состава СССР, и к проекту «500 дней» больше не возвращались. Премьер РФ Иван Силаев стал последним премьером распадавшегося СССР, и так из правительства России было устранено последнее препятствие курсу на радикальную либерализацию экономики. Ельцину, любившему решительные действия, явно импонировала решимость Гайдара провести масштабные экономические преобразования, не останавливаясь ни перед чем. До назначения в правительство Егор Гайдар заведовал экономическим блоком в ведущих изданиях КПСС — журнале «Коммунист» и газете «Правда» . У него ещё в 80-е годы выработалось критическое отношение к экономической теории Маркса и его советских последователей. Но его знакомство с альтернативными экономическими теориями было узким (иным оно не могло быть в советских условиях) и выборочным. Впоследствии оппоненты критиковали его, в частности, за то, что свои реформы он проводил по рецептам одного экономиста — американца Милтона Фридмана, известного своей монетаристской теорией, ставшей архаикой к началу 90-х годов, и слепо следуя его рецептам.

Ключевые моменты реформ и основные преобразования

В основе замысла реформ лежали: свободное рыночное ценообразование, приватизация госсектора, отмена государственной монополии на внешнюю торговлю, борьба с дефицитом госбюджета путём экономии на социальных расходах. Ключевым стал отпуск цен на товары, начавшийся с 2 января 1992 года. В результате за один месяц средние розничные цены взлетели на 345%, а всего за год составила 2500%. Розничный товарооборот за год упал вдвое, что наглядно показывало снижение покупательной способности большей части населения. 11 июня 1992 года Верховный Совет РФ принял государственную программу приватизации. Согласно ей, малые предприятия могли быть проданы в частные руки, а большие преобразовывались в акционерные общества открытого типа. Одновременно вводились так называемые ваучеры, которые каждый гражданин РФ мог приобрести у государства, в расчёте 1 ваучер на 1 человека, за сумму в 25 рублей (ставшую к тому времени символической). На ваучере стояла его номинальная стоимость «10 000 рублей», означавшую ту долю в федеральном имуществе, которая приходилась на одного гражданина. Ваучеры были распропагандированы как возможность для каждого гражданина участвовать в приватизации госимущества. На самом же деле, ваучеры стали разновидностью акций, свободно обращающихся на фондовом рынке. Их реальная рыночная стоимость была ничтожной, и большинство граждан просто сбывало их с рук. Сразу появились спекулянты, в больших количествах скупавшие ваучеры у населения. Несколько тысяч ваучеров в одних руках представляли собой уже реальную сумму, за которую можно было купить пакет акций предприятия. Реформы Гайдара положили начало формированию крупного частного сектора в экономике России, созданию больших корпораций со смешанным государственно-частным капиталом, резкому социальному расслоению и образованию класса бизнес-олигархов, тесно связанных с государственными органами и госзаказами. Короче, они сформировали весь социально-экономический строй современной России.

Положительные и отрицательные моменты и оценки