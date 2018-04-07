Одна вокруг света. Как вылечить малярию и прислушаться к Вселенной

Бывшая сотрудница агентства элитной недвижимости Kalinka Group после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку в автомобиле и в компании с собакой. О ее передвижениях в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета.

Кот-д'Ивуар я въехала с четким осознанием, что заболела малярией. Клинику, где можно сдать тест и получить медицинскую помощь, по пути не нашла. Направляюсь в центр провинции Монтань — город Ман. Связалась через месседжер с доктором из компании «РУСАЛ» — будучи в Гвинее , он снабдил меня аптечкой, в том числе препаратами от малярии. Сергей удаленно выяснил симптомы болезни, консультировал и давал рекомендации по лечению.

Остановилась в деревенской гостинице уже в темноте, не успев доехать до клиники в Мане около 80 километров. Там пролежала пластом трое суток, потому что двигаться дальше уже не могла. Принимаю «Коартем» и другие лекарства, обкладываю себя полотенцами, смоченными содовым раствором, чтобы сбить сорокградусную температуру. Лишь изредка выхожу во двор отеля, чтобы выгулять Грету. Да она и не просится, будто понимая, что у меня нет сил. Смиренно просидела рядом все это время.

Как только прошел кризис, направляюсь в госпиталь.

Фишка кот-д'ивуарских грунтовых дорог — бревенчатые мосты, и их несметное количество через каждую реку или ручей. Мосты — это мягко сказано. Чтобы проехать, надо выйти из машины, приглядеться, спланировать траекторию, переложить бревна под свою колею, и только потом осторожно по ней двигаться. Так вот у каждого, где я не могла проехать самостоятельно, находились бойкие помощники — от мальчишек-подростков до хипповых байкеров. Они с энтузиазмом переставляли подручные средства для переправы, направляли, координировали и даже выталкивали мою Элантру, если она застревала между бревнами. На одном из мостов все-таки зацепила глушитель, и он отвалился в том самом месте, где уже была сварка. Видимо, повредила его еще при сложном переходе из Сьерра-Леоне Либерию , и окончательно добила в Кот-д'Ивуаре. Так, на грохочущей, словно трактор, машине, я добралась до города Ман.

В госпитале я рассказала врачам, как и чем лечилась, сдала тест на малярию — после курса лекарств он был отрицательным. Получила направление в аптеку с большим списком препаратов и витаминов. Курс уже восстановительного лечения — в течение пяти дней, прохожу его амбулаторно, под присмотром специалистов.

Познакомилась с российским экипажем кругосветчиков. Александр и Николай путешествуют на отечественном автомобиле, и наши маршруты по Западной Африке практически совпадают. Они выехали из Москвы в июне, и догнали меня в Кот-д'Ивуаре в ноябре. Собираются добраться до Бенина , там оставить машину на временную стоянку и вернуться в Россию . После непродолжительной паузы продолжат свой путь по Черному континенту. За ужином в отельном ресторане мы договариваемся о совместном этапе маршрута по Нигерии . Страна небезопасна для иностранных путешественников, тем более для женщины в одиночку. Наметили сроки: старт из Бенина, и пройти Нигерию транзитом за два-три дня.

Кот-д'Ивуар, или Берег Слоновой Кости — красивейшая страна, и стоит того чтобы ее видеть своими глазами! Как только оправилась после болезни, осматриваем с Гретой окрестности Мана. Вокруг потрясающие пейзажи! Самая запоминающаяся поездка — на роскошный каскадный водопад. Дорога к нему заканчивается у небольшой деревни, потом около двух километров надо идти пешком по каменистой тропе. Вдоль нее торговки продают бананы, покупаю несколько штук, чтобы не скучно было шагать к водопаду. Внизу слышен шум горной реки. Мужчина собирает болотную траву и складывает ее аккуратными пучками. Женщины моют посуду и стирают белье. Проходим мимо талисмана города — горы Ла-Дент-Де-Ман, она возвышается как страж над Маном и просматривается со всех сторон. Величественная, гордая и одинокая.

Прогулка к водопаду — настоящее счастье для моей собаки! После вынужденной паузы и стоянки в отеле Грета набегалась, напрыгалась, нагонялась за ящерицами, пока мы дошли до заветного места. Водопад будто специально появился здесь для того, чтобы можно было сидеть в одиночестве, смотреть на падающую воду и бесконечно слушать стройный оркестр природы. Я долго медитировала, разместившись на теплом от солнца камне, и благодарила близких, друзей и совершенно незнакомых людей, поддерживающих меня в моем путешествии. Доверяю водопаду свои мысли и чувства. Уверена, что вода обладает свойством передавать информацию и энергию, слышит меня и несет молитвы по назначению.

Помощь приходит из неожиданных источников и всегда вовремя. Экспедиция вокруг света для меня стала своеобразным тестом на доверие миру и способность принимать его щедрые дары. Если я иду в доверии, оно должно быть тотальным. Если появляется хоть малейшее сомнение и ожидание, доверие исчезает моментально и превращается в оценку — людей, ситуаций. Настоящее доверие — это намерение без привязки к результату и готовность принять в свою жизнь любой вариант развития событий. И только тогда Вселенная поворачивается к тебе всей своей мощью и дает тебе то, что ты по-настоящему готов принять.

Утром следующего дня отправляюсь в Ямусукро. Проезжаю мост длиною почти в полтора километра и поражаюсь широте африканских рек. Это Сасандра, в это время года она имеет максимальный подъем воды. Берегов не видно, они прячутся за горизонтом. Рыбацкие лодки плавно перебирают веслами, словно передают привет от просторной водяной глади.

Ямусукро поразил своеобразным величием и красотой. Знаменитая Базилика Нотр-Дам-де-ла-Пэ превосходит по размерам ватиканскую и внесена в книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире. Удивительно встретить католическое строение таких масштабов в Африке.

Передаю свою Элантру в руки автомехаников. Местные умельцы заваривают отвалившийся глушитель. Автосервис помог найти мистер Доссо, шеф местной полиции. Оказалось, что он два месяца жил в Санкт-Петербурге , знает несколько русских слов и мы без труда нашли общий язык! Говорим о жизни в России и в Кот-д'Ивуаре.

Кот-д'Ивуар это практически Европа. От Ямусукро до Абиджана , столицы Кот-д'Ивуара, проложена отличная трасса с современными автозаправочными комплексами, а от Абиджана до Гранд-Бассама она прилична до неприличия! Совсем отвыкла от хороших дорог и большой скорости и радуюсь, что успела отремонтировать Элантру. Автомобильный трафик небольшой, по хорошим дорогам моя машина едет быстро и бесшумно.

Последний день в этой стране проходит в кемпинге на берегу залива, отделяющего небольшой поселок от океана. Нашла его случайно, долго ехала уже в ночи в поисках недорогого отеля. Наугад свернула в сторону, уже изрядно устав. Оказалось очень удобное место для ночлега. Парковка под навесом, рядом кафе. Приготовила ужин и отлично выспалась. Утром под крики петухов мы гуляли по заброшенному участку, заросшему пальмами и кустарниками. Грета и здесь выплеснула свою собачью энергию, искупавшись в ручье. Часто приходится сидеть в машине, не везде можно ее отпустить на свободную прогулку. Пользуемся каждым удобным случаем.