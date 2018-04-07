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Подмосковные власти отчитались о ходе работ на полигоне «Ядрово»
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Подмосковные власти отчитались о ходе работ на полигоне «Ядрово» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Оператор полигона «Ядрово» Максим Конопко сказал, что после очистки фильтрата (влаги и атмосферных осадков тела полигона) в этой воде смогут жить рыбы, сообщила пресс-служба губернатора Андрея Воробьева в Телеграм-канале.
"Мы ведем переговоры с несколькими компаниями, которые предлагают различные решения по очистке фильтрата, думаю, в течение следующей недели у нас есть шанс заключить такой договор. Очистка будет проводиться до параметров рыбхоза — в этой воде смогут жить рыбы", — сказал Конопко, которого цитирует пресс-служба.
Также он отметил, что продолжается откачка фильтрата во временный резервуар. Перекачано уже около двух тысяч кубометров фильтрата, в настоящее время он локализован и находится под контролем.
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